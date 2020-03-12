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      НБУ снизил учетную ставку: что это даст украинской экономике

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      Национальный банк решил снизить учетную учетную ставку с 11,0% до 10,0% годовых. Начнет действовать новая учетная ставка 13 марта 2020 года. Такой шаг происходит в рамках смягчения монетарной политики.

      Как пояснил глава НБУ Яков Смолий во время брифинга 12 марта, решение о новой учетной ставке принимали в условиях, когда

      • инфляционное давление ослабевает быстрее, чем ожидалось,
         
      • экономика нуждается в дальнейшей поддержке.

      Советуем ознакомиться! Учетная ставка снизили: что это такое и почему она изменит жизнь украинцев

      Принимая во внимание этот комплекс обстоятельств, мы продолжилы смягчение монетарной политики и снизили учетную ставку на один пункт – до 10%, как и было предусмотрено январским прогнозом,
      – подчеркнул он.

      По словам Смолия, благодаря такому шагу экономика должна получить необходимый стимул. В итоге

      • инфляция вернется в целевой диапазон 5%,
      • экономический рост в Украине в условиях охлаждения мировой экономики получит поддержку.

      До конца 2020 года Нацбанк ожидает снижения учетной ставки до 7%. Правда, этому могут помешать ухудшение ситуации с коронавирусом не только в Украине, но и в мире. А помочь – ускоренная реализация реформ со стороны нового правительства.

      Обратите внимание! Введение карантина из-за коронавируса может негативно повлиять на экономику, – НБУ

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