НБУ снизил учетную ставку: что это даст украинской экономике

Национальный банк решил снизить учетную учетную ставку с 11,0% до 10,0% годовых. Начнет действовать новая учетная ставка 13 марта 2020 года. Такой шаг происходит в рамках смягчения монетарной политики.

Как пояснил глава НБУ Яков Смолий во время брифинга 12 марта, решение о новой учетной ставке принимали в условиях, когда

инфляционное давление ослабевает быстрее, чем ожидалось,



экономика нуждается в дальнейшей поддержке.

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Принимая во внимание этот комплекс обстоятельств, мы продолжилы смягчение монетарной политики и снизили учетную ставку на один пункт – до 10%, как и было предусмотрено январским прогнозом,

– подчеркнул он.

По словам Смолия, благодаря такому шагу экономика должна получить необходимый стимул. В итоге

инфляция вернется в целевой диапазон 5%,

экономический рост в Украине в условиях охлаждения мировой экономики получит поддержку.

До конца 2020 года Нацбанк ожидает снижения учетной ставки до 7%. Правда, этому могут помешать ухудшение ситуации с коронавирусом не только в Украине, но и в мире. А помочь – ускоренная реализация реформ со стороны нового правительства.

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