НБУ снизил учетную ставку на 2,5%: что это такое

НБУ с 31 января снизит учетную ставку с 13,5% до 11% годовых. По окончании 2020 года прогноз учетной ставки снижен до 7%.

"Национальный банк продолжает смягчение монетарной политики, чтобы обеспечить инфляцию на уровне 5% и поддержать устойчивый экономический рост", – сообщили в Нацбанке.

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В то же время НБУ улучшил прогноз инфляции на 2020 год с 5% до 4,8%. НБУ также прогнозирует снижение учетной ставки до 7% до конца 2020 года благодаря быстрому улучшению макроэкономической ситуации в стране.

Ожидается, что сильнее всего в целом учетная ставка снизится в течение первого полугодия 2020 года. И это повлияет на снижение стоимости кредитов для бизнеса и населения, а также будет стимулировать деловую активность.

Согласно прогнозу, учетная ставка сохранится на уровне 7% в 2021 и 2022 годах.

Что такое учетная ставка?

Один из монетарных инструментов, с помощью которого НБУ устанавливает для банков ориентир по стоимости привлеченных и денег. Учетная ставка устанавливается на основе комплексного анализа и прогноза макроэкономического, монетарного и финансового развития, подготовленного Нацбанком.

Что будет с инфляцией

Что касается инфляции, то НБУ прогнозирует дальнейшее ее замедление. Так, с января и в течение большей части года инфляция будет ниже целевого диапазона 5% ± 1 пункт. Однако инфляция ускорится в 4-м квартале.

На 2021 год НБУ подтвердил прогноз инфляции на уровне 5% и установил его на этом же уровне для 2022 года.

Ключевым риском для реализации обновленного макропрогноза НБУ снова назвал отсрочку заключения новой программы сотрудничества с МВФ. Сохраняются также риски для макрофинансовой стабильности, прежде всего, в результате решений украинских судов об ответственности и обязательствах экс-владельцев неплатежеспособных банков перед государством.

"Реализация этих рисков может ухудшить курсовые и инфляционные ожидания и затруднить доступ к международным рынкам капитала в условиях необходимости осуществления пиковых долговых выплат", – пояснили в НБУ.

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Актуальны также другие риски:

дальнейшее охлаждение мировой экономики и ухудшение условий торговли;

эскалация военного конфликта на востоке страны и новые торговые ограничения со стороны России;

сокращение урожая из-за неблагоприятной погоды.

Все это может вызвать медленнее снижение учетной ставки. Но в случае ускоренной реализации реформ и существенного притока инвестиций возможно снижение учетной ставки более ускоренным темпом, отметили в НБУ.

Что такое инфляция?

Повышение общего уровня цен на товары и услуги на длительный срок. При инфляции на одну и ту же сумму денег после определенного времени можно будет купить меньше товаров и услуг, чем раньше. В таком таких случаях говорят, что за прошедшее время покупательная способность денег снизилась, деньги обесценились – потеряли часть своей реальной стоимости.