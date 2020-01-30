15:27
30 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВИРУС 2020 ПОМПЕО В УКРАИНЕ ГРИПП В УКРАИНЕ ПАСЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Кравчук переписал историю со Скабеевой. Православные аборты в России
      Вєсті Кремля
      22:36, 29 января
      Вести.UA: Зеленский стал националистом. Подвиги Татьяны Черновол
      Вєсті.UA
      21:15, 29 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      КОРОНАВИРУС 2020 ПОМПЕО В УКРАИНЕ ГРИПП В УКРАИНЕ ПАСЕ

      НБУ снизил учетную ставку на 2,5%: что это такое

      109 Читати новину українською
      НБУ снизил учетную ставку на 2020 год / biz.censor.net.ua

      НБУ с 31 января снизит учетную ставку с 13,5% до 11% годовых. По окончании 2020 года прогноз учетной ставки снижен до 7%.

      "Национальный банк продолжает смягчение монетарной политики, чтобы обеспечить инфляцию на уровне 5% и поддержать устойчивый экономический рост", – сообщили в Нацбанке.

      Читайте также: Почему упал доллар и что будет дальше: объяснение экономистов

      В то же время НБУ улучшил прогноз инфляции на 2020 год с 5% до 4,8%. НБУ также прогнозирует снижение учетной ставки до 7% до конца 2020 года благодаря быстрому улучшению макроэкономической ситуации в стране.

      Ожидается, что сильнее всего в целом учетная ставка снизится в течение первого полугодия 2020 года. И это повлияет на снижение стоимости кредитов для бизнеса и населения, а также будет стимулировать деловую активность.

      Согласно прогнозу, учетная ставка сохранится на уровне 7% в 2021 и 2022 годах.

      Что такое учетная ставка?
      Один из монетарных инструментов, с помощью которого НБУ устанавливает для банков ориентир по стоимости привлеченных и денег. Учетная ставка устанавливается на основе комплексного анализа и прогноза макроэкономического, монетарного и финансового развития, подготовленного Нацбанком.

      Что будет с инфляцией

      Что касается инфляции, то НБУ прогнозирует дальнейшее ее замедление. Так, с января и в течение большей части года инфляция будет ниже целевого диапазона 5% ± 1 пункт. Однако инфляция ускорится в 4-м квартале.

      На 2021 год НБУ подтвердил прогноз инфляции на уровне 5% и установил его на этом же уровне для 2022 года.

      Ключевым риском для реализации обновленного макропрогноза НБУ снова назвал отсрочку заключения новой программы сотрудничества с МВФ. Сохраняются также риски для макрофинансовой стабильности, прежде всего, в результате решений украинских судов об ответственности и обязательствах экс-владельцев неплатежеспособных банков перед государством.

      "Реализация этих рисков может ухудшить курсовые и инфляционные ожидания и затруднить доступ к международным рынкам капитала в условиях необходимости осуществления пиковых долговых выплат", – пояснили в НБУ.

      Читайте также: Как коронавирус повлияет на экономику Украины: объяснение Милованова

      Актуальны также другие риски:

      • дальнейшее охлаждение мировой экономики и ухудшение условий торговли;
      • эскалация военного конфликта на востоке страны и новые торговые ограничения со стороны России;
      • сокращение урожая из-за неблагоприятной погоды.

      Все это может вызвать медленнее снижение учетной ставки. Но в случае ускоренной реализации реформ и существенного притока инвестиций возможно снижение учетной ставки более ускоренным темпом, отметили в НБУ.

      Что такое инфляция?
      Повышение общего уровня цен на товары и услуги на длительный срок. При инфляции на одну и ту же сумму денег после определенного времени можно будет купить меньше товаров и услуг, чем раньше. В таком таких случаях говорят, что за прошедшее время покупательная способность денег снизилась, деньги обесценились – потеряли часть своей реальной стоимости.

      Грипп в Украине: симптомы и профилактика в инфографике
      сегодня
      72168
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Деньги НБУ Банки Инфляция
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 15:27 Из-за возвращения в ПАСЕ, Украина рискует своей репутацией, – эксперт
      Ярослав Голобородько
      сегодня , 15:20 Коронавирус: оптимистический и апокалиптический сценарии
      Світові Медіа 14
      27 января , 15:02 Как выбрать и заказать порталы для электрокаминов
      118
      27 января , 19:04 Они научат зарабатывать миллионы: лучшие книги о покере
      93
      сегодня , 13:02 Украинской Википедии – 16 лет: как все начиналось
      36
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук