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НБУ снял часть ограничений с компаний, находящихся под санкциями

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НБУ снял часть ограничений с компаний, находящихся под санкциями
НБУ снял часть ограничений с компаний, находящихся под санкциями / Capital.ua

Национальный банк Украины снял часть ограничительных мер с компаний, которые находятся под действием санкций. Таких мер НБУ принял в соответствии с решением СНБО от 21 июня 2018 года "О применении и внесении изменений в персональные, специальные, экономические и другие ограничительные меры (санкции)".

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Так, НБУ разрешил лицам, к которым применена санкция "предотвращение вывода капиталов за пределы Украины", выполнять свои обязательства перед украинскими контрагентами, а также осуществлять платежи в бюджет, выплату заработной платы и тому подобное.

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При этом, согласно пункту 4 решения СНБО, НБУ продлил механизм реализации примененных СНБО санкций банками, небанковскими учреждениями, национальным оператором почтовой связи и платежными организациями.

Указанные изменения утверждены постановлением правления НБУ №73 "О внесении изменений в постановления правления Национального банка Украины от 1 октября 2015 № 654" от 3 июля 2018 года. Они вступили в силу с 4 июля 2018 года.

"Пунктом 4 решения СНБО от 21 июня 2018 Кабинета министров Украины со Службой безопасности Украины и Национальным банком Украины поручено обеспечить реализацию и мониторинг эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), применяемых к лицам, предусмотренных пунктом 2 этого решения", – говорится в сообщении НБУ.

Теги: Новости Украины Санкции НБУ
Источник: 24 канал
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