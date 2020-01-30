15:27
30 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВИРУС 2020 ПОМПЕО В УКРАИНЕ ГРИПП В УКРАИНЕ ПАСЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Кравчук переписал историю со Скабеевой. Православные аборты в России
      Вєсті Кремля
      22:36, 29 января
      Вести.UA: Зеленский стал националистом. Подвиги Татьяны Черновол
      Вєсті.UA
      21:15, 29 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      КОРОНАВИРУС 2020 ПОМПЕО В УКРАИНЕ ГРИПП В УКРАИНЕ ПАСЕ

      НБУ спрогнозировал, какой в течение года будет инфляция в Украине

      32 Читати новину українською
      В 2020 году инфляция не превысит 5% / Getty Images

      В Национальном банке Украины ожидают, что в течение 2020 года инфляция в Украине не превысит 5% годовых. В начале года она будет ниже, однако в 4 квартале ускорится.

      О том, как будет изменяться уровень инфляции в Украине, сообщил председатель Яков Смолий.

      Читайте также: Сколько денег наличными держит каждый украинец в среднем: данные НБУ

      Начиная с января и в течение большей части года она будет ниже, чем целевой диапазон в 5%,
      – заявил Смолий.

      Однако ситуация изменится уже осенью. Тогда уровень инфляции возрастет. А по итогам 2020 года составит 4,8%.

      К слову, из-за низкой инфляции в Нацбанке начали активнее менять уровень учетной ставки. 30 января ее снизили до 11% годовых. До сих пор была 13,5%.

      Обратите внимание! По итогам ноября 2019 года годовая инфляция в Украине сократилась до 5,1%. А по информации Госстата, в 2019 году цены выросли на 4,1%.

      Что такое инфляция?Повышение общего уровня цен на товары и услуги на длительный срок. При инфляции на одну и ту же сумму денег после определенного времени можно будет купить меньше товаров и услуг, чем раньше.

      Високосный 2020 год: запреты и народные приметы
      сегодня
      73719
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины НБУ Инфляция Яков Смолий
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 15:27 Из-за возвращения в ПАСЕ, Украина рискует своей репутацией, – эксперт
      Ярослав Голобородько
      сегодня , 15:20 Коронавирус: оптимистический и апокалиптический сценарии
      Світові Медіа 14
      27 января , 15:02 Как выбрать и заказать порталы для электрокаминов
      118
      27 января , 19:04 Они научат зарабатывать миллионы: лучшие книги о покере
      93
      сегодня , 13:02 Украинской Википедии – 16 лет: как все начиналось
      36
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук