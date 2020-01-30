НБУ спрогнозировал, какой в течение года будет инфляция в Украине

В Национальном банке Украины ожидают, что в течение 2020 года инфляция в Украине не превысит 5% годовых. В начале года она будет ниже, однако в 4 квартале ускорится.

О том, как будет изменяться уровень инфляции в Украине, сообщил председатель Яков Смолий.

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Начиная с января и в течение большей части года она будет ниже, чем целевой диапазон в 5%,

– заявил Смолий.

Однако ситуация изменится уже осенью. Тогда уровень инфляции возрастет. А по итогам 2020 года составит 4,8%.

К слову, из-за низкой инфляции в Нацбанке начали активнее менять уровень учетной ставки. 30 января ее снизили до 11% годовых. До сих пор была 13,5%.

Обратите внимание! По итогам ноября 2019 года годовая инфляция в Украине сократилась до 5,1%. А по информации Госстата, в 2019 году цены выросли на 4,1%.

Что такое инфляция?Повышение общего уровня цен на товары и услуги на длительный срок. При инфляции на одну и ту же сумму денег после определенного времени можно будет купить меньше товаров и услуг, чем раньше.