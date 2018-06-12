НБУ упростил проведение операций по обмену валют

Национальный банк Украины упростил валютно-обменные операции в Украине. Отныне банки не обязаны сохранять физические копии квитанций об обмене валют.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Читайте также: В НБУ рассказали, сколько украинцев обладают счетами в банках

Теперь для того, чтобы купить или продать валюту не обязательно подписывать квитанцию. Новые правила позволяют проводить операции по обмену валюты через системы интернет-банкинга.

"Финансовые учреждения, осуществляющие обмен валют, пока обязаны оформлять две бумажные версии квитанции и два бумажных расчетных документа, которые печатаются регистратором расчетных операций (РРО). В дальнейшем они будут оформлять для клиентов валютно-обменные операции только одним документом – документом, который печатается РРО. Соответственно, они не будут выдавать клиентам квитанцию ​​об осуществлении валютно-обменной операции", – объясняют в НБУ.

Отмечается, что банки и финансовые учреждения смогут проводить валютно-обменные операции через платежные устройства.

После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств,

– говорится в сообщении.

Также НБУ ввел систему электронного документооборота. Отныне финансовые учреждения смогут формировать отчетную документацию по валютно-обменных операциях в виде электронного документа.

Читайте также: Смолий назвал дату, когда Украина может получить новый транш МВФ

"Указанные изменения утверждены постановлением Правления Национального банка Украины № 63 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины" от 07 июня 2018 года. Они вступают в силу с 1 июля 2018 года", – отметили в НБУ.

Напомним, что глава Национального банка Украины Яков Смолий отметил, что для укрепления гривны на валютном рынке и увеличения платежного баланса Украины в среднесрочной перспективе нужно реальное увеличение внутреннего производства, а также экспорта товаров и услуг.