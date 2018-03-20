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НАДЕЖДА САВЧЕНКО ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018

НБУ утвердил правила округления общей суммы покупки в чеке: когда решение вступит в силу

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Копейки больше не будут чеканить
Копейки больше не будут чеканить

Национальный банк Украины с 1 июля 2018 года прекращает дополнительный выпуск в наличное обращение монет мелких номиналов – 1, 2, 5 и 25 копеек. Следовательно, именно с 1 июля заработает правило округления в чеке общих сумм расчетов наличными.

Об этом говорится на сайте Национального банка Украины.

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Напомним, решение изъять из обращения монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек в НБУ озвучили еще в ноябре 2017 года. Для расчетов наличными, было предложено округлять сумму в чеке:

сумма, которая заканчивается от 1 до 4 копеек, округляется в сторону уменьшения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек;
сумма, которая заканчивается от 5 до 9 копеек, округляется в сторону увеличения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек.

Правила округления сумм от НБУ

При этом округление не будет осуществляться во время безналичных расчетов.

В то же время Национальный банк Украины не будет изымать из обращения монеты мелких номиналов. Они и дальше будут находиться в обращении и использоваться как средство платежа. В случае наличия у покупателя монет мелких номиналов, он по-прежнему может ими рассчитываться, а в случае наличия таких монет у продавца, он может выдать покупателю сдачу этими номиналами.

Изменения в наличном обороте от НБУ

Как известно, в Украине с 27 апреля 2018 года введут в оборот новые монеты номиналом в 1 и 2 гривны, а 5 и 10 гривен появятся в обращении в 2019-2020 годах.

Теги: Новости политики Новости Украины Деньги НБУ
Источник: 24 Канал
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