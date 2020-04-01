НБУ впервые с начала кризиса не продавал, а скупал доллар

Впервые с начала кризиса, который вызвал коронавирус, Национальный банк купил валюту на межбанковском валютном рынке на 64 миллиона долларов.

В Нацбанке убеждены, что это связано с принятием Верховной Радой важных законопроектов, которые приблизили Украину к новой программе сотрудничества с МВФ. Об этом говорится в фейсбуке НБУ.

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Позитивные новости из Верховной Рады, которые приблизили Украину к новой программе сотрудничества с МВФ, вероятно, подбодрили валютный рынок,

– отметили в ведомстве.

В НБУ добавили, что 31 марта предложение валюты со стороны бизнеса превышало спрос, поэтому гривна укрепилась.

Добавим, что 30 марта парламентарии проголосовали за 2 важных закона – о банках, или же "антиколомойский" и отменили мораторий на рынок земель сельскохозяйственного назначения. Именно эти законы были главным требованием МВФ для получения Украиной кредита.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что после выполнения условий Фонда Украина в течение 15 дней получит первый быстрый транш на 1,75 – 2 миллиарда долларов сразу в бюджет страны.

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