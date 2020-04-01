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      НБУ впервые с начала кризиса не продавал, а скупал доллар

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      / rp.gov.ua/home

      Впервые с начала кризиса, который вызвал коронавирус, Национальный банк купил валюту на межбанковском валютном рынке на 64 миллиона долларов.

      В Нацбанке убеждены, что это связано с принятием Верховной Радой важных законопроектов, которые приблизили Украину к новой программе сотрудничества с МВФ. Об этом говорится в фейсбуке НБУ.

      Важно Рада одобрила "антиколомойский" законопроект: что он предусматривает

      Позитивные новости из Верховной Рады, которые приблизили Украину к новой программе сотрудничества с МВФ, вероятно, подбодрили валютный рынок,
      – отметили в ведомстве.

      В НБУ добавили, что 31 марта предложение валюты со стороны бизнеса превышало спрос, поэтому гривна укрепилась.

      Добавим, что 30 марта парламентарии проголосовали за 2 важных закона – о банках, или же "антиколомойский" и отменили мораторий на рынок земель сельскохозяйственного назначения. Именно эти законы были главным требованием МВФ для получения Украиной кредита.

      Президент Владимир Зеленский сообщил, что после выполнения условий Фонда Украина в течение 15 дней получит первый быстрый транш на 1,75 – 2 миллиарда долларов сразу в бюджет страны.

      Важно! Национальный регулятор установил курс валют на 1 апреля: доллар – 27,62 гривны, евро – 30,25 гривны

      Почему доллар "прыгает"

      • Курс гривны в Украине – гибкий. Пока НБУ не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции.
      • Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса.
      • Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается.
      Автор: Алена Захарова
      Теги: Гривна Верховная Рада МВФ Владимир Зеленский Банки Евро Доллар-Гривна Доллар Деньги Курсы валют НБУ
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