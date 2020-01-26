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      НБУ введет обновленную банкноту 200 гривен: фото

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      НБУ введет обновленную банкноту 200 гривен / bank.gov.ua

      Нацбанк обновил банкноту в 200 гривен. Она появится в обращении с 25 февраля 2020 года.

      Дизайн обновленной банкноты будет наследовать современные банкноты номиналом 20, 100, 500 и 1000 гривен, сообщили в пресс-службе НБУ.

      Обратите внимание: В Украине появились фальшивые 200-гривневые купюры

      Как будет выглядеть обновленная банкнота

      На банкноте нового образца номиналом 200 гривен сохранены основные изображения банкноты образца 2007 года.

      В частности, на лицевой стороне размещен портрет Леси Украинки, а на оборотной стороне – изображение здания Въездной башни Луцкого замка.

      банкнота оновлена 200 гривень нбу
      Так будет выглядеть обновленная банкнота в 200 гривен/ Фото: пресс-служба НБУ

      банкнота 200 гривень нбу оновлена
      Обратная сторона обновленной банкноты в 200 гривен/ Фото: пресс-служба НБУ

      Портрет Леси Украинки перемещен в центр банкноты. Раньше он был с правой стороны.

       

      Сравнение банкнот в 200 гривен 2007 года и 2020 года

      Заметим, что размер обновленных 200 гривен и их цветовая гамма не изменятся.

      Интересно! По состоянию на 1 октября 2019 года количество банкнот номиналом 200 гривен в обращении составило 632,5 миллионов штук (около 22,5% от общего количества банкнот в наличном обращении).

      Почему НБУ вводит обновленные банкноты в 200 гривен? Национальный банк стремится повышать надежность украинских банкнот. Согласно международным стандартам денежные знаки нужно обновлять с определенной периодичностью, чтобы минимизировать или вовсе исключить попытки мошенников подделать банкноты.

      Новыми банкнотами будут заменять изношенные и поврежденные 200 гривен образца 2007 года. Они будут находиться в обращении вместе со старыми банкнотами. Старые банкноты сдавать не нужно.

      С 25 октября 2019 года Национальный банк Украины ввел в обращение новую банкноту номиналом 1000 гривен. Как она выглядит – смотрите здесь.

       

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости политики Новости Украины НБУ Гривна Деньги
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