НБУ введет обновленную банкноту 200 гривен: фото

Нацбанк обновил банкноту в 200 гривен. Она появится в обращении с 25 февраля 2020 года.

Дизайн обновленной банкноты будет наследовать современные банкноты номиналом 20, 100, 500 и 1000 гривен, сообщили в пресс-службе НБУ.

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Как будет выглядеть обновленная банкнота

На банкноте нового образца номиналом 200 гривен сохранены основные изображения банкноты образца 2007 года.

В частности, на лицевой стороне размещен портрет Леси Украинки, а на оборотной стороне – изображение здания Въездной башни Луцкого замка.



Так будет выглядеть обновленная банкнота в 200 гривен/ Фото: пресс-служба НБУ



Обратная сторона обновленной банкноты в 200 гривен/ Фото: пресс-служба НБУ

Портрет Леси Украинки перемещен в центр банкноты. Раньше он был с правой стороны.

Сравнение банкнот в 200 гривен 2007 года и 2020 года

Заметим, что размер обновленных 200 гривен и их цветовая гамма не изменятся.

Интересно! По состоянию на 1 октября 2019 года количество банкнот номиналом 200 гривен в обращении составило 632,5 миллионов штук (около 22,5% от общего количества банкнот в наличном обращении).

Почему НБУ вводит обновленные банкноты в 200 гривен? Национальный банк стремится повышать надежность украинских банкнот. Согласно международным стандартам денежные знаки нужно обновлять с определенной периодичностью, чтобы минимизировать или вовсе исключить попытки мошенников подделать банкноты.



Новыми банкнотами будут заменять изношенные и поврежденные 200 гривен образца 2007 года. Они будут находиться в обращении вместе со старыми банкнотами. Старые банкноты сдавать не нужно.

С 25 октября 2019 года Национальный банк Украины ввел в обращение новую банкноту номиналом 1000 гривен. Как она выглядит – смотрите здесь.