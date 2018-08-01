НБУ ввел новые правила расчета и обнародования курса валют

В среду, 1 августа, вступили в силу изменения в методику расчета и публикации курса Национальным банком Украины.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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"Официальный курс гривни к доллару США будет рассчитываться на основании информации о всех сделках по купле-продаже долларов США на условиях "тод", "том" и "спот", которые в день расчета официального курса заключались банками на межбанковском валютном рынке Украины (далее – МВРУ) с другими банками и Национальным банком Украины, и информация о которых предоставлялась Национальном банке торгово-информационными системами до 15:30 соответствующего рабочего дня", – отметили в НБУ.

Обновленный официальный курс гривни к доллару США будет публиковаться на два часа раньше – в 16:00, а в 18:00 будет появляться официальный курс гривны к евро и другим иностранным валютам и банковских металлов. Национальный банк будет публиковать официальный курс гривни как на текущий день, так и на следующий.