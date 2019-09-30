Сегодня последний день, когда можно рассчитаться копейками номиналом 1, 2 и 5

Нацбанк с 1 октября 2019 года выводит из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек. Сегодня, 30 сентября, последний день, когда мелкими монетами можно рассчитаться в торговых точках.

С 1 октября монеты не будут принимать во время расчетов за товары и услуги, а НБУ начнет изымать эти монеты из наличного оборота.

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В то же время, без ограничений и бесплатно обменять эти монеты на монеты и банкноты других номиналов можно будет в течение следующих трех лет:

до 30 сентября 2020 года включительно – во всех отделениях украинских банков;

до 30 сентября 2022 года включительно – в Национальном банке и уполномоченных банках (Ощадбанк, Приватбанк, Райффайзенбанк Аваль).

Национальный банк Украины вводит в обращение новую банкноту номиналом 1000 гривен с 25 октября 2019 года. Как она будет выглядеть – смотрите здесь. Кстати, в 2019 году НБУ планирует ввести в обращение монету номиналом 5 гривен.

Кроме того, начнется постепенное изъятие из обращения монет номиналом 25 копеек. В отличие от 1, 2 и 5 копеек, 25 копеек пока что останутся в наличном обращении, поэтому ими можно будет рассчитываться. Но те монеты, что будут попадать в банки, не будут возвращаться обратно в оборот и постепенно их будет становиться все меньше.

Для чего вводят новые банкноты и выводят из обращения монеты?В Нацбанке считают, что все это увеличит удобство расчетов для украинцев, а также приведет к большей экономии бюджета. В частности потому, что государство уменьшит расходы на чеканку новых монет малых номиналов.



После завершения процесса изъятия мелких монет и введения в обращение банкнот нового номинала номинальный ряд гривны сократится с 17 до 12 номиналов.