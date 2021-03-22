У Росії відмовилися порушувати кримінальне провадження через отруєння опозиціонера Олексія Навального. Зокрема, у справі не виявили складу злочину.

За словами судді, таке рішення Слідче управління на транспорті МВС у Сибірському федеральному окрузі, на території якого отруїли Навального, ухвалило ще 10 лютого. Зокрема, суд визнав його законним та обґрунтованим.

У суді також заявили, що скарга "Фонду боротьби з корупцією" не підлягає задоволенню. Водночас у справі про отруєння Навального не виявили складу злочину.

10 лютого 2021 року прийняли рішення про відмову в порушенні кримінальної справи з підстав, передбачених пунктом 1 частини 1 статті 24 КПК. У ньому мовиться про відсутність події злочину,

– оголосив рішення суддя Андрій Толкаченко.

Зверніть увагу! У США запровадили нові санкції проти Росії, які набули чинності 18 березня 2021 року. Усе через те, що країна порушила міжнародне право і застосувала проти людей хімічну зброю.

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За даними слідчого відомства, заяву Навального передали в лінійне управління поліції, адже він потрапив до лікарні з борта літака.

Отруєння Олексія Навального: коротко