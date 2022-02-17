Не дольше 2 месяцев: в Раде одобрили закон о введении карантина
Источник:телеграмм Верховной Рады
Верховная Рада приняла за основу проект закона о введении карантина. В документе говорится о том, что карантин могут устанавливать на 2 месяца и продлевать при необходимости.
Народные депутаты проголосовали за законопроект №6508 – о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования вопроса введения карантина.
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В Раде одобрили закон о карантине
Проголосованный документ предусматривает внесение в действующее законодательство ряда изменений.
Карантин устанавливается Кабинетом Министров на срок, не превышающий 2 месяцев. Однако может быть продолжен в случае неблагоприятной эпидемической ситуации.
Установление карантина на территории, которая расположена в пределах более чем 6 областей (в частности, Крыма, городов Киева и Севастополя) вводится правительством по согласованию с Советом по нацбезопасности и обороны.
Противоэпидемические меры могут предусматривать особые условия и режим:
- передвижение населения и хозяйственной деятельности;
- основания и порядок обязательной самоизоляции, пребывания лица в обсерваторе (обсервации), госпитализации во временные учреждения здравоохранения;
- въезда и выезда с территории, на которой введен карантин;
- осуществление пассажирских перевозок;
- пересечения границы иностранцами и лицами без гражданства;
- посещение учебных заведений.
Карантин в Украине: последние новости
Еще в марте 2020 года в Украине ввели карантин из-за эпидемии коронавируса. С тех пор его постоянно продолжают. Сейчас адаптивный карантин продлили до 31 марта 2022 года.
Кроме того, с 6 декабря 2021 года ограничения для непривитых украинцев в желтой и красной зонах усилили.
Адаптивный карантин в Украине / Данные: Минздрав / Инфографика 24 канала
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Текст сообщения из телеграмма Верховной Рады:
Принят за основу проект закона О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования вопроса введения карантина (№ 6508).
Проектом Закона предлагается внести изменения в статью 29 Закона № 1645, которыми в частности предусмотреть, что карантин устанавливается КМУ на срок, не превышающий двух месяцев и может быть продлен в случае неблагоприятной эпидемической ситуации; установление карантина на территории, которая расположена в пределах более чем шести областей (в частности, АР Крым, городов Киева и Севастополя), вводится КМУ по согласованию с СНБО; противоэпидемические мероприятия могут включать особые условия и режим передвижения населения и хозяйственной деятельности; основания и порядок обязательной самоизоляции, пребывания лица в обсерваторе (обсервации), госпитализации во временные учреждения здравоохранения; въезда и выезда с территории, на которой введен карантин; осуществления пассажирских перевозок; пересечения границы иностранцами и лицами без гражданства; посещения учебных заведений.