Он это объяснил недоверием к вакцине. Также сказал, что не хочет вакцинироваться пока не сделает полное обследование состояния своего здоровья.

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Грозил штраф и арест

Мужчина является матросом и занимает должность механика радиотехнической ремонтной мастерской. Когда прозвучал этот отказ, командир составил протокол по статье об отказе от исполнения подчиненным законных требований руководства. Там также было примечание "в условиях особого периода".

Поэтому служащему угрожал достаточно большой штраф – от 2 456 до 4 760 гривен. Также могли присудить арест с содержанием на гауптвахте от 7 до 10 суток.

Почему мужчину оправдали

Суд изучил представленный документ и нашел в нем множество пробелов. В частности, в выписанном протоколе не было ссылки на нормативный правовой акт, которым подтверждается законность требований командира. Также не было конкретно приведено, какое именно законное требование командира не выполнил матрос.

Кроме этого, судья Игорь Горяев обратил внимание на приказ Минздрава от 24 декабря 2020 года 3018. Согласно ему вакцинация от коронавирусной болезни в Украине является добровольной. Говорится о всех группах населения, а также о профессиональных группах.

Поэтому приняли решение признать отсутствие нарушения. Поэтому служащий избежит ответственности.