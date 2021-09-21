Не готовы прислушаться – Россия пренебрегла решением ЕСПЧ по делу убийства Литвиненко

Европейский суд по правам человека заявил, что именно Россия ответственная за убийство бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко. В Кремле поспешили опровергнуть это и даже назвали выводы ЕСПЧ голословными.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии российским СМИ.

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Россия не будет прислушиваться к решению ЕСПЧ

В своем заявлении Песков сказал, что у ЕСПЧ вряд ли есть какие-то полномочия или технологические возможности владеть информацией об убийстве Литвиненко.

До сих пор нет никаких результатов этого расследования, поэтому делать подобные утверждения ну как минимум голословно. Мы не готовы прислушиваться к таким решениям,

– отметил он.

Позиция ЕСПЧ

В решении Европейского суда по правам человека констатировали, что Россия:

не провела эффективного расследования дела;

не обеспечила привлечение к ответственности россиян Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна, которых британские следователи назвали исполнителями убийства.

Суд постановил, что Россия должна выплатить более 100 тысяч евро компенсации жене Литвиненко Марии Картер.

Что известно об убийстве Литвиненко

Александр Литвиненко – бывший агент России, который сначала работал на КГБ, а затем на ФСБ. Но впоследствии он стал критиком российской власти и в 2000 году переехал в Великобританию, опасаясь за свою безопасность.

и в 2000 году переехал в Великобританию, опасаясь за свою безопасность. Спокойная жизнь продолжалась недолго. Уже через 6 лет Литвиненко отравили радиоактивным веществом полоний-210. За 3 недели до смерти бывший агент России встречался со своими сослуживцами Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном.

Следователи предполагают, что он выпил чай, в который, вероятно, подсыпали яд. В 2006 году он умер от лучевой болезни.

Литвиненко не раз говорил следователям, что виноват в его убийстве только Владимир Путин, но у главы Кремля риторика всегда одна – "мы не убивали его, потому что все, что он мог сказать, он уже давно сказал".

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