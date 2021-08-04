Не свидетельствует о вине, – Товмасян прокомментировал подозрение относительно взятки

Глава Харьковского облсовета Артур Товмасян прокомментировал свое подозрение во взяточничестве. Также чиновник сейчас выходит из областной фракции "Слуга народа".

Товмасян уверяет, что будет доказывать свою непричастность. Кроме того, чиновник написал заявление о временном выходе из "Слуги народа".

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Наличие подозрения не свидетельствует о наличии доказанной вины,

– сказал Товмасян.

Товмасяна могут уволить

Харьковский областной совет соберется на внеочередную сессию. Во время заседания могут сменить ее голову. Об этом рассказал депутат облсовета от "Слуги народа", заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Роман Семенуха, сообщает "Общественное".

По его словам, среди фракций продолжаются переговоры. Поэтому неизвестно, когда может состояться внеочередная сессия.

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