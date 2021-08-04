Не свидетельствует о вине, – Товмасян прокомментировал подозрение относительно взятки
Источник:фейсбук Артура Товмасяна
Глава Харьковского облсовета Артур Товмасян прокомментировал свое подозрение во взяточничестве. Также чиновник сейчас выходит из областной фракции "Слуга народа".
Товмасян уверяет, что будет доказывать свою непричастность. Кроме того, чиновник написал заявление о временном выходе из "Слуги народа".
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Наличие подозрения не свидетельствует о наличии доказанной вины,
– сказал Товмасян.
Товмасяна могут уволить
Харьковский областной совет соберется на внеочередную сессию. Во время заседания могут сменить ее голову. Об этом рассказал депутат облсовета от "Слуги народа", заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Роман Семенуха, сообщает "Общественное".
По его словам, среди фракций продолжаются переговоры. Поэтому неизвестно, когда может состояться внеочередная сессия.
Подозрение Товмасяну: главное
- Подозрение Товмасяну по факту получения более миллиона гривен взятки.
- Следствие утверждает, что Товмасян вместе со своим заместителем требовал деньги за то, чтобы оставить в должности руководителя предприятия.
- Заместителя Андрея Малыша "на горячем" разоблачили 22 июля. Он и его сообщник – адвокат якобы получали последнюю часть взятки.