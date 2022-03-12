Не говорите ей, что санкции слишком дорогие: Туск потролил Европу фото украинки с оружием

Прошло уже 17 дней с полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины. Европа ввела некоторые санкции в отношении России.

Население страны-агрессора считает, что они слишком жесткие. Впрочем, президент Европейской народной партии Дональд Туск опубликовал мощное заявление очень интересным методом – через фото украинской девочки.

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На опубликованном снимке 9-летняя украинка с леденцом держит ружье. А в ее волосы вплетена лента в цветах флага Украины – невероятно трогательный образ.

Только не говорите ей, пожалуйста, что более жесткие санкции будут слишком дорогими для Европы,

– подписал фото Туск.

Фото стало вирусным, его активно распространяют в соцсетях. Ведь кадр подчеркивает ужас, который совершает Путин против украинского народа, убивая мирное население, в частности невинных детей.



Фото 9-летней украинки, которое стало вирусным / Автор Алексей Кириченко