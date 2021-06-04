Протасевич сказал, что больше не хочет лезть в политику. Он с дрожью в голосе сказал, что хочет иметь семью и надеется со всем справиться.

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Протасевич заплакал в интервью

Содержащийся в СИЗО в течение почти двух недель Протасевич появился на телевидении с якобы "покаянием". Он сказал, что за это время обдумал многие вещи и о многом сожалеет.

Я переосмыслил для себя очень много вещей. Не хочу больше ни в политику лезть, ни в какие-то грязные разборки. Я просто хочу надеяться, что смогу справиться и жить обычной спокойной жизнью, завести семью, детей, перестать бежать от чего-то ... Извините …

– дальше Протасевич прослезился.

То, как Протасевич плакал, белорусские пропагандисты показывали разными планами более 30 секунд. Его интервьюер тем временем невозмутимо сидел.

Важно! Белорусские правозащитники из центра "Вясна" заявляют, что интервью с Протасевичем записали под давлением. Вероятно, психологическом. Эксперты отмечают, что на лице журналиста заметна припухлость, а голос дрожит.

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