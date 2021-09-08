Причиной такого агрессивного действия было бы то, что пострадавший не хотел одевать маску. Напавшего задержали.

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Стрельба в супермаркете Днепра: все подробности

В Днепре в супермаркете на Тверской неизвестный начал стрельбу . Выстрелил он в мужчину, который не хотел одевать маску.

Напавший и пострадавший были покупателями, конфликт начался именно с замечания касаемо маски.

Выяснять отношения мужчины продолжили на улице.

В итоге один начал стрелять в другого из револьвера Флобера.

Справка: револьверы под патрон Флобера не требуют разрешения на ношение, ведь у них не нарезной ствол и не применяется порох. Мелкокалиберные пули вылетают благодаря зажигательной смеси.



Инцидент со стрельбой произошел возле супермаркета на Тверской / Фото "Информатор"

Инцидент произошел около 20:30 7 сентября. Источники рассказали журналистам, что:

Пострадавший получил травму под правым глазом (впрочем, какой она тяжести – неизвестно).

Нападавший же – 43 летний местный житель.

Что интересно, к походу в супермаркет мужчина "подготовился" серьезно, ведь был во всеоружии:

При себе имел не только револьвер, но и газовый баллончик и электрошокер.

В итоге напавшего задержали и доставили в отделение полиции.

Обратите внимание: