Причиной такого агрессивного действия было бы то, что пострадавший не хотел одевать маску. Напавшего задержали.

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Стрельба в супермаркете Днепра: все подробности

В Днепре в супермаркете на Тверской неизвестный начал стрельбу. Выстрелил он в мужчину, который не хотел одевать маску.

  • Напавший и пострадавший были покупателями, конфликт начался именно с замечания касаемо маски.
  • Выяснять отношения мужчины продолжили на улице.

В итоге один начал стрелять в другого из револьвера Флобера.

Днепр
Инцидент со стрельбой произошел возле супермаркета на Тверской / Фото "Информатор"

Инцидент произошел около 20:30 7 сентября. Источники рассказали журналистам, что:

  • Пострадавший получил травму под правым глазом (впрочем, какой она тяжести – неизвестно).
  • Нападавший же – 43 летний местный житель.

Что интересно, к походу в супермаркет мужчина "подготовился" серьезно, ведь был во всеоружии:

  • При себе имел не только револьвер, но и газовый баллончик и электрошокер.

В итоге напавшего задержали и доставили в отделение полиции.

Обратите внимание:

  • В США экс-морпех из Афганистана застрелил четырех человек, среди них и ребенка.
  • А в Украине в Полтаве девушка пришла в одну из школ города и стреляла в педагогов из арбалета.