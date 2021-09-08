Не хотел надевать маску в супермаркете: в Днепре неизвестный выстрелил в мужчину
Источник:"Информатор"
Чрезвычайное происшествие произошло в Днепре 7 сентября. На улице Тверской в супермаркете один мужчина выстрелил в другого
Причиной такого агрессивного действия было бы то, что пострадавший не хотел одевать маску. Напавшего задержали.
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Стрельба в супермаркете Днепра: все подробности
В Днепре в супермаркете на Тверской неизвестный начал стрельбу. Выстрелил он в мужчину, который не хотел одевать маску.
- Напавший и пострадавший были покупателями, конфликт начался именно с замечания касаемо маски.
- Выяснять отношения мужчины продолжили на улице.
В итоге один начал стрелять в другого из револьвера Флобера.Справка: револьверы под патрон Флобера не требуют разрешения на ношение, ведь у них не нарезной ствол и не применяется порох. Мелкокалиберные пули вылетают благодаря зажигательной смеси.
Инцидент со стрельбой произошел возле супермаркета на Тверской / Фото "Информатор"
Инцидент произошел около 20:30 7 сентября. Источники рассказали журналистам, что:
- Пострадавший получил травму под правым глазом (впрочем, какой она тяжести – неизвестно).
- Нападавший же – 43 летний местный житель.
Что интересно, к походу в супермаркет мужчина "подготовился" серьезно, ведь был во всеоружии:
- При себе имел не только револьвер, но и газовый баллончик и электрошокер.
В итоге напавшего задержали и доставили в отделение полиции.
Обратите внимание:
- В США экс-морпех из Афганистана застрелил четырех человек, среди них и ребенка.
- А в Украине в Полтаве девушка пришла в одну из школ города и стреляла в педагогов из арбалета.