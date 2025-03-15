Не исключают российский след: полиция назвала три версии убийства активиста Ганула

В Одессе 14 марта стало убийство активиста Демьяна Ганула. Правоохранители сейчас рассматривают три возможные версии преступления.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заместителя главы Нацполиции Андрея Небытова в эфире телемарафона.

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Что известно о расследовании убийства Ганула

По словам Небитова, полиция несколько версий, в частности заказное убийство, совершенное в связи с профессиональной и общественной деятельностью потерпевшего, убийство в связи с личной неприязнью.

Конечно, мы рассматриваем российский след, потому что знаем, что этот человек был известен своей проукраинской позицией,

– сказал он.

К слову, подозреваемого в убийстве Демьяна Ганула задержали после обеда 14 марта. Им оказался 46-летний дезертир Сергей Шалаев. На видео с допроса можно услышать, что его зовут Сергей Сергеевич. Он 1978 года рождения и имеет воинское звание старшего лейтенанта.

СМИ также пишут, что подозреваемый в убийстве Ганула ушел в СЗЧ меньше месяца назад – 23 февраля. Когда вину мужчины докажут в судебном порядке, то ему грозит тюрьма до 15 лет или пожизненное лишение свободы.