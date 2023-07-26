Героїня Марго Роббі білявка Барбі шукає не "принца на білому коні", а себе. Власне, так було і в реальному житті акторки, допоки її теперішній чоловік Том Акерлі не увірвався в нього так само несподівано, як і Кен в кабріолеті. 24 Канал відтворив історію кохання однієї з найзакритіших пар світового шоубізнесу. Дивіться також Чи буде продовження "Барбі": Марго Роббі та Ґрета Ґервіґ заінтригували глядачів Ні стосункам! Вони познайомилися у 2013 році на зйомках фільму "Французька сюїта". Марго на той час зіграла одну з головних ролей у стрічці Мартіна Скорсезе "Вовк з Волл-стріт", а Том був … третім асистентом режисера. Жінка геть не шукала серйозних стосунків, але "найкрасивіший хлопець Лондона"все ж привернув її увагу. Ми так довго були друзями. Я так довго була у нього закохана і думала, що він не покохає мене у відповідь. А потім вирішила зізнатися йому і почула у відповідь: ми разом, – пригадала в одному зі своїх інтерв'ю Роббі. Пара ретельно приховувала свої стосунки навіть тоді, коли акторці приписували романи з Бредом Піттом та Віллом Смітом. Крапку у цьому поставило весілля Марго та Тома, яке теж було таємним. Подейкують, що навіть гості до кінця не знали точне місце проведення церемонії. А на вході у них відбирали усі гаджети, щоб ніхто нічого не зміг зафільмувати! Робота замість медового місяця Тома та Марго об'єднують не лише почуття, але й робота. Ще у 2014 році вони та їхні друзі, з якими пара винаймала один будинок, заснували спільну продюсерську компанію "LuckyChap Entertainment". Її головний пріоритет – фільми для жіночої аудиторії. Так, світ побачили цьогорічна стрічка-прем'єра "Барбі", фільми "Термінал", "Країна мрій", "Я, Тоня"та інші. До речі, заради історії про фігуристку Тоню Гардінг пара навіть відклала свій медовий місяць у 2017 році. "Були моменти, коли ми сиділи на морозі в машині, припаркованій в Атланті, і думали: "Ми маємо бути зараз на пляжі, в медовому місяці. Що ми робимо?!"Дотримуємося нашої мрії", – розповіла Марго Роббі одному виданню. Марго Роббі та Том Акерлі на зйомках фільму "Я, Тоня" / DailyMail Любов до Гаррі Поттера На початку подружнього життя Марго дізналася неймовірну новину про свого чоловіка. Він знімався в одному з фільмів про її улюбленого Гаррі Поттера! "Якби він мені розповів про це раніше, я б швидше погодилася вийти за нього заміж!", – зізналася жінка. Роль Томаепізодична, але його дружина була дуже вражена. Роббі неймовірно фанатіла від історій про Гаррі і навіть носила окуляри, як у нього. На шоу Джиммі Кіммела Марго показала свій архівний знімок, де вона 13-річна читає чергову книжку про Поттера. Марго Роббі читає "Гаррі Поттера" / Відкриті джерела Секрет стосунків Секрет подружніх стосунків Марго Роббі та Тома Акерлі не лише у спільній любові до Гаррі Поттера. Жінка зізнавалася, що чоловік допомагає їй впоратися з нервами. Особливо важлива його підтримка перед початком нового проєкту. "Я завжди хвилююся перед новою роботою. У мене виникає повна криза довіри до себе. Я навіть думаю, що зовсім не вмію грати. Тоді я йду до чоловіка і він переконує мене, що я все зможу", – зізналася Роббі в інтерв'ю Daily Mirror. Натомість чоловік хутко біжить до дружини зі своєю фобією змій! Марго зростала у Австралії і дика природа її геть не лякає. А от домашній англієць Том не може зберігати спокій у такій атмосфері. Мій чоловік ненавидить змій. В Англії, мабуть, їх узагалі немає. Був випадок, коли в гаш будинок у Лос-Анджелесі просто на кухню заповзла двометрова змія! Том в паніці запитував мене що робити і хотів її вбити. Та я спокійно відправила його в іншу кімнату поки змія не поповзла геть, – розповіла зірка на шоу Джеймса Кордена. А от поваритися подружжя може через третього у ліжку! Марго зізнавалася, що не може розлучитися з плюшевим кроликом Банні і спить з ним. Натомість Том не бажає ділити з ним кохану і завжди викидає геть. "Може він трохи ревнує, бо Банні займає більшість ліжка", – іронічно відмічала акторка. Суворі правила подружжя встановлює на час, проведений окремо. Його у житті Марго та Тома майже немає. Адже вони готові летіти буквально на одну ніч в іншу країну, щоб провести її разом, а на ранок повертатися знову на роботу. "Бути одруженим – найвеселіше у моєму житті", – зізнавався одного разу Том Акерлі. Марго Роббі та Том Акерлі / alpha_meows Поповнення лише у фільмографії Цього року Марго та Том відсвяткують 7 річницю подружнього життя. Подейкували, що вони могли розлучитися за рік після одруження. Буцімто Роббі поставила Акерлі ультиматум: у 2017 році вона має завагітніти. Утім, сама акторка зізнавалася, що поки не готова, а її пріоритет – робота. "Якщо говорити про майбутнє через 30 років, я бачу велику різдвяну вечерю з купою дітей. Але не зараз, це 100%", – наголошувала жінка. Тож, зіркове подружжя наразі продовжує радувати черговими прем'єрами. Том з'явився разом з Марго на червоних хідниках у Австралії, Кореї та Лос-Анджелесі, де відбулися покази їхнього фільму "Барбі". Марго Роббі та Том Акерлі на прем'єрі фільму "Барбі" / Дон Арнольд Зазначимо, на світовому ринку за перший прокатний вікенд стрічка "Барбі"зібрала 337 мільйонів доларів. З них 155 мільйонів доларів у США та Канаді та 182 мільйони доларів - на міжнародному ринку. Прем'єра в Україні триває і якщо найближчими вихідними хочете побачити цю рожеву історію, бронюйте квитки уже зараз.