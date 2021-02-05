Трагедия произошла в городе Катовице в Польше 1 февраля. При возведении высотного офисного здания погиб 55-летний гражданин Украины.

Источник: Dziennik Zachodni

Мужчина сорвался со строительных конструкций и упал. Он находился на 12 этаже, и хоть упал только этажом ниже – в итоге умер.

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Что известно о гибели украинца в Катовице

Трагедия произошла 1 февраля примерно в 17:30. 55-летний мужчина во время выполнения строительных работ на небоскребе в Катовице в Польше упал с 12 этажа на 11.

При падении украинец, к сожалению, ударился головой и потерял сознание.

Спасатели не смогли оперативно подобраться к нему из-за загроможденности строительной площадки.

Специальная высотная спасательная группа ехала из соседнего города.

Поэтому пострадавшего смогли забрать только с помощью строительного крана и лишь через 2 часа после падения.

В течение всего времени врачи пытались помочь украинцу. В тяжелом состоянии его доставили в больницу, и в тот же день он умер.



Украинца на стойке в Катовице смогли достать только через 2 часа / Фото 112Katowice

В компании Global Office Park (именно на строительстве ее небоскреба произошла трагедия) выразили соболезнования семье погибшего. Там заявили, пишет Zaxid.net, что сотрудничают с полицией в расследовании трагедии.