Не могли добраться 2 часа: в Польше на строительстве погиб украинец
Трагедия произошла в городе Катовице в Польше 1 февраля. При возведении высотного офисного здания погиб 55-летний гражданин Украины.
Источник: Dziennik Zachodni
Мужчина сорвался со строительных конструкций и упал. Он находился на 12 этаже, и хоть упал только этажом ниже – в итоге умер.
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Что известно о гибели украинца в Катовице
Трагедия произошла 1 февраля примерно в 17:30. 55-летний мужчина во время выполнения строительных работ на небоскребе в Катовице в Польше упал с 12 этажа на 11.
- При падении украинец, к сожалению, ударился головой и потерял сознание.
- Спасатели не смогли оперативно подобраться к нему из-за загроможденности строительной площадки.
- Специальная высотная спасательная группа ехала из соседнего города.
- Поэтому пострадавшего смогли забрать только с помощью строительного крана и лишь через 2 часа после падения.
В течение всего времени врачи пытались помочь украинцу. В тяжелом состоянии его доставили в больницу, и в тот же день он умер.
Украинца на стойке в Катовице смогли достать только через 2 часа / Фото 112Katowice
В компании Global Office Park (именно на строительстве ее небоскреба произошла трагедия) выразили соболезнования семье погибшего. Там заявили, пишет Zaxid.net, что сотрудничают с полицией в расследовании трагедии.
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