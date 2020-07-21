В маршрутке в Днепре 18 июля мужчина несколько раз ударил женщину. Свидетели сняли на видео этот конфликт и выложили в интернет. После этого мужчину, который ударил женщину, нашли неизвестные и избили.

Что известно о конфликте

Женщина ссорилась с другими пассажирами, утверждала, что хочет ехать сама на двух местах, потому что вроде бы заплатила. Все это происходило с нецензурной лексикой и оскорблениями. Сообщили в ТСН.

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Избитую женщину пассажиры вытолкали из маршрутки, а после этого вернулись в салон и двинулись дальше.

После обнародования видео, мужчину, который ударил женщину, нашли неизвестные и избили. В соцсетях утверждали, что таким образом "наказали его".

Рассказ очевидцев

Очевидица конфликта Анна утверждает, что мужчина, ударивший женщину в маршрутке, не нападающий, а герой, а конфликт провоцировала именно женщина и вроде била других пассажиров.

Она же совсем не заплатила! Не то, что за два места. Она даже за одно не заплатила! Она начала плеваться! Она всех очень отборным матом оскорбляла,

– сообщила Анна.

В автотранспортном предприятии рассказали, что водитель остановился, когда услышал крики. Ведь все время следил за дорогой. На время проверки его отстранили, потому что считают, что тот совершил нарушение.

"Он должен был сразу остановить автобус, выключить двигатель, выдвинуть ключ из замка зажигания и приобщиться к урегулированию конфликта. Если бы ему это не удалось, то он должен сразу вызвать полицию", – пояснил председатель областного профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков Михаил Тонконогий.

Как объясняет свои действия мужчина, который ударил женщину

Мужчина, который ударил женщину в маршрутке, сам в больнице после травм от самоназванных мстителей.

"Хотел дать по губам, пощечину за эти слова, которые она говорила в адрес женщины с ребенком и старых людей. Она оскорбляла всех. Я сожалею об этом. Но я реально просто уже не мог терпеть хамство, которое она совершала", - объяснил свои действия муж.

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В то же время полиция ищет всех участников – от конфликта в маршрутке и до самоназваних мстителей.