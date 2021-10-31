"Не нужно тратить время": как в Харькове люди вакцинируются прямо на участках

В Харькове проходят выборы городского главы. Из участковых избиркомов отчитываются о чрезвычайно низком присутствии людей. Однако приходящие часто вакцинируются перед или после голосования.

Для выборов мэра Харькова еще с 8 утра открыты 605 участков, но горожане не спешат выбирать городского главу. В местных телеграм-каналах даже шутят, что очередь в зоопарк сегодня больше, чем за бюллетенями.

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Представитель гражданской сети ОПОРА Николай Зинченко сообщил, что по состоянию на 12 часов пришли только 12,4% человек. "Это данные от наших нескольких сотен наблюдателей, работающих на участках. Может быть погрешность до полупроцента", – отметил он.

Вход на участок без сертификатов вакцинации

Накануне комитет избирателей Украины опровергал заявления политиков о том, что в Харькове будут якобы пускать на выборы только людей с COVID-сертификатом или ПЦР-тестом.

Вход на участок, как обычно, только с паспортом и маской. На входе – скрининг температуры. Для тех, у кого температура выше 37,2 есть отдельная кабинка.

Впервые на участках можно было проголосовать за народного избранника и привиться от коронавируса.

"Мне подруга все время звонит по телефону и говорит: "Делай скорее прививки, потому что многие умирают и мне не с кем общаться". Я говорю: "Хорошо, обязательно сделаю". Здесь прислали сообщение и говорят, что можно проголосовать и сразу же привиться. Я решила это сделать, потому что хочется еще пожить", – сказала жительница Харькова.

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Около 10% городских участковых комиссий имеют мобильные пункты вакцинации. "Неожиданно. Люди приходят, голосуют и вакцинируются. Возраст примерно 60 лет. Есть и 40-летние. Разные", – отмечают горожане.

Это была наша 2 прививка. Нам не нужно даже тратить время и идти к семейному врачу, чтобы получить документы о полной вакцинации. Идем теперь голосовать,

– рассказала харьковчанка Светлана.

Нарушения в общежитиях и больницах

Серьезных нарушений до обеда на участках не зафиксировали. В полиции говорят, что пока насчитали 20 мини-нцидентов. Например, мужчина сфотографировался с бюллетенем.

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Наблюдатели гражданской сети ОПОРА отмечают, что есть несколько серьезных нарушений. На избирательном участке в общежитии военного вуза зафиксировали присутствие посторонних лиц. Скорее всего, контролируемое голосование. Нарушения обнаружили также и в больнице.

Наш наблюдатель заметил уже пустой подписанный протокол в Городской клинической больнице №14. Избирательные протоколы члены комиссий подписывают только после того, как в них внесены все данные о количестве голосов каждого кандидата. Если подписывается пустой протокол, это может свидетельствовать о признаках фальсификаций. Николай Зинченко Представитель гражданской сети ОПОРА

Могут прийти еще 25 – 30% избирателей

В первые часы проголосовали 2 кандидата, которых обозреватели называют лидерами гонки. Речь идет о секретаре горсовета Игоре Терехове и экс-мэре Михаиле Добкине. Оба заявили о грязной предвыборной кампании.



Терехов и Добкин являются крупнейшими конкурентами / Коллаж 24 канала

Присутствие на выборах мэра в Харькове уже ниже, чем было год назад. Политические обозреватели прогнозируют: к 20 часам вечера на участки придут от 25 до 35% избирателей.