Не объяснил, откуда 13 миллионов гривен: НАПК публично вызывает экс-главу Харьковской ОГА Кучера

Глава Государственной регуляторной службы Алексей Кучер в шестой раз получил приглашение от Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. У него нашли неправдивые сведения о криптовалюте.

НАПК проверили декларации Кучера за 2019 и 2020 года, которые он предоставил как бывший глава Харьковской областной государственной администрации. Там обнаружили 13,1 миллиона гривен в криптовалюте.

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За что должен ответить чиновник

Результаты анализа декларации 2020 года передали в НАБУ. Однако решением суда невозможно привлечь эксглаву к уголовной ответственности за ложные сведения в декларации за 2019 год.

Однако из-за ложных сведений о 227 тысячах гривен ответственность таки предусмотрена, поэтому НАПК в шестой раз приглашает Кучера для объяснений. Предыдущие разы он не реагировал на вызовы.

НАПК направило письмо в Кабинет Министров Украины и Комиссию по вопросам высшего корпуса государственной службы, чтобы они помогли отреагировать чиновнику.

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Нарушения нашло НАПК

Кучер указал, что владеет криптовалютой в размере 13,1 миллиона гривен, но не предоставил доказательства наличия криптовалюты, хотя Bitcoin имеет публичный адрес и может подтвердить принадлежность ресурсов конкретному лицу.

НАПК отметила, что по данным налоговой общий доход Кучера и его семьи за все время работы с 2001 по 2020 год составляет менее 1 миллиона гривен.

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