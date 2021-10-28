Также она заявила, что защита будет просить для него круглосуточный домашний арест. Сейчас подросток находится в следственном изоляторе.
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Также пожаловалась на угрозы
По словам Даниловой, парень помнит лишь момент удара. Однако сейчас якобы не может сказать наверняка, где именно он сидел.
Его отвезли после аварии в 4 больницу скорой помощи, врачи приклеили ватку, а рану никто не зашил. Он говорит "если я действительно был за рулем, я понесу полную ответственность",
– рассказала адвокат о задержанном.
Также она пожаловалась, что ей и подзащитному пишут много оскорблений и угроз в соцсетях. По словам Даниловой, это нарушение закона демонстрирует, что у нас "не правовое государство".
Адвокат говорит о показаниях задержанного подростка: смотрите видео
Авто якобы принадлежало маме
В СМИ сразу после аварии сообщили, что разбитый автомобиль Infinity принадлежит 16-летнему. Его якобы ему купили несколькими днями ранее. Однако в Сети появлялись видео, которые, вероятно, свидетельствовали о том, что оно было и раньше.
Это адвокат также комментировала. Она отметила, что этот автомобиль недавно себе приобрела мать парня. Женщина якобы уехала в Германию, а забрать автомобиль из СТО должен был ее сын с совершеннолетним другом, который имеет права.
Адвокат рассказывает об угрозах и владельце авто: смотрите видео
Хотят ли его "отмазать"
Сразу после аварии 16-летний парень начал кричать на правоохранителей. Он говорил, что его мать имеет связи в прокуратуре, а отец "мясной олигарх", поэтому своего ребенка "отмажут" и отправят жить заграницу.
27 октября уже сообщили, что это вполне может быть правдой. Харьковчанин Стас Жадан заявил, что вину с подростка пытаются переложить на одного из пассажиров, которые были в Infinity. 19-летнему парню якобы предлагали крупную сумму. По данным Жадана, тот должен лишь признать, что именно он был за рулем в момент аварии.
Главное о жутком ДТП в Харькове
- Эта трагедия случилась примерно в 20:40. Водитель Infinity на большой скорости влетел на перекресток с красным сигналом светофора. Там авто врезалось в Chevrolet, который выезжал на перекресток.
- 58-летний водитель Chevrolet сразу погиб на месте аварии. Еще пострадали 3 человека, которые были в автомобиле 16-летнего.
- Впоследствии полицейские заявили, что оба водителя были трезвыми.
- Подростку объявили подозрение по статье о нарушении правил дорожного движения с ДТП, поэтому ему грозит до 8 лет тюрьмы.