Также она заявила, что защита будет просить для него круглосуточный домашний арест. Сейчас подросток находится в следственном изоляторе.

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Также пожаловалась на угрозы

По словам Даниловой, парень помнит лишь момент удара. Однако сейчас якобы не может сказать наверняка, где именно он сидел.

Его отвезли после аварии в 4 больницу скорой помощи, врачи приклеили ватку, а рану никто не зашил. Он говорит "если я действительно был за рулем, я понесу полную ответственность",

– рассказала адвокат о задержанном.

Также она пожаловалась, что ей и подзащитному пишут много оскорблений и угроз в соцсетях. По словам Даниловой, это нарушение закона демонстрирует, что у нас "не правовое государство".

Адвокат говорит о показаниях задержанного подростка: смотрите видео

Авто якобы принадлежало маме

В СМИ сразу после аварии сообщили, что разбитый автомобиль Infinity принадлежит 16-летнему. Его якобы ему купили несколькими днями ранее. Однако в Сети появлялись видео, которые, вероятно, свидетельствовали о том, что оно было и раньше.

Это адвокат также комментировала. Она отметила, что этот автомобиль недавно себе приобрела мать парня. Женщина якобы уехала в Германию, а забрать автомобиль из СТО должен был ее сын с совершеннолетним другом, который имеет права.

Адвокат рассказывает об угрозах и владельце авто: смотрите видео

Хотят ли его "отмазать"

Сразу после аварии 16-летний парень начал кричать на правоохранителей. Он говорил, что его мать имеет связи в прокуратуре, а отец "мясной олигарх", поэтому своего ребенка "отмажут" и отправят жить заграницу.

27 октября уже сообщили, что это вполне может быть правдой. Харьковчанин Стас Жадан заявил, что вину с подростка пытаются переложить на одного из пассажиров, которые были в Infinity. 19-летнему парню якобы предлагали крупную сумму. По данным Жадана, тот должен лишь признать, что именно он был за рулем в момент аварии.

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