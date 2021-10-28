"Не помнит был ли за рулем": мажора, причинившего ДТП в Харькове, просят домашний арест

На проспекте Гагарина в Харькове 26 октября произошла смертельная авария. Сразу сообщили, что ее якобы вызвал 16-летний парень. Однако уже через 2 дня после ДТП его адвокат Инна Данилова сказала, что юноша не помнит, был ли за рулем.

Также она заявила, что защита будет просить для него круглосуточный домашний арест. Сейчас подросток находится в следственном изоляторе.

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Также пожаловалась на угрозы

По словам Даниловой, парень помнит лишь момент удара. Однако сейчас якобы не может сказать наверняка, где именно он сидел.

Его отвезли после аварии в 4 больницу скорой помощи, врачи приклеили ватку, а рану никто не зашил. Он говорит "если я действительно был за рулем, я понесу полную ответственность",

– рассказала адвокат о задержанном.

Также она пожаловалась, что ей и подзащитному пишут много оскорблений и угроз в соцсетях. По словам Даниловой, это нарушение закона демонстрирует, что у нас "не правовое государство".

Адвокат говорит о показаниях задержанного подростка: смотрите видео

Авто якобы принадлежало маме

В СМИ сразу после аварии сообщили, что разбитый автомобиль Infinity принадлежит 16-летнему. Его якобы ему купили несколькими днями ранее. Однако в Сети появлялись видео, которые, вероятно, свидетельствовали о том, что оно было и раньше.

Это адвокат также комментировала. Она отметила, что этот автомобиль недавно себе приобрела мать парня. Женщина якобы уехала в Германию, а забрать автомобиль из СТО должен был ее сын с совершеннолетним другом, который имеет права.

Адвокат рассказывает об угрозах и владельце авто: смотрите видео

Хотят ли его "отмазать"

Сразу после аварии 16-летний парень начал кричать на правоохранителей. Он говорил, что его мать имеет связи в прокуратуре, а отец "мясной олигарх", поэтому своего ребенка "отмажут и отправят жить заграницу".

27 октября уже сообщили, что это вполне может быть правдой. Харьковчанин Стас Жадан заявил, что вину с подростка пытаются переложить на одного из пассажиров, которые были в Infinity. 19-летнему парню якобы предлагали крупную сумму. По данным Жадана, тот должен лишь признать, что именно он был за рулем в момент аварии.

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