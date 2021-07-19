Драка произошла в Амур-Нижнеднепровском районе. Девушкам на вид 16 лет.

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Особенно жестокие удары

Несовершеннолетние лежали на асфальте и держали друг друга за волосы. Одна девушка начала бить другую по лицу руками, а потом – ногой по спине.

Во время драки раздавалась ругань.

Свидетели "присоединились" к драке

Очевидцы не спешили разнимать девушек. Одна из свидетелей даже ударила по спине участницу драки. Драку снимали на видео.

Смотрите видео драки (присутствует нецензурная лексика) 18+:

Похожий инцидент в Харькове

В Харькове также две девушки-подростки устроили драку посреди улицы. Их товарищи стояли вокруг, а кое-кто даже снимал это "действо".

Потерпевшая 17-летняя девушка обратилась к медикам. Те сообщили о конфликте правоохранителям. Пострадавшая отказалась писать заявление. Поэтому дело не открывали, зарегистрировали только обращение. Говорят, что травмы были несущественными.

Причина драки неизвестна.