Не поделили парня: в Днепре девушки устроили жестокую драку – видео 18+
Источник:телеграм "Х***ый Днепр"
Несовершеннолетние девушки устроили жестокую драку посреди улицы в Днепре. Конфликт якобы возник из-за парня.
Драка произошла в Амур-Нижнеднепровском районе. Девушкам на вид 16 лет.
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Особенно жестокие удары
Несовершеннолетние лежали на асфальте и держали друг друга за волосы. Одна девушка начала бить другую по лицу руками, а потом – ногой по спине.
Во время драки раздавалась ругань.
Свидетели "присоединились" к драке
Очевидцы не спешили разнимать девушек. Одна из свидетелей даже ударила по спине участницу драки. Драку снимали на видео.
Смотрите видео драки (присутствует нецензурная лексика) 18+:
Похожий инцидент в Харькове
В Харькове также две девушки-подростки устроили драку посреди улицы. Их товарищи стояли вокруг, а кое-кто даже снимал это "действо".
Потерпевшая 17-летняя девушка обратилась к медикам. Те сообщили о конфликте правоохранителям. Пострадавшая отказалась писать заявление. Поэтому дело не открывали, зарегистрировали только обращение. Говорят, что травмы были несущественными.
Причина драки неизвестна.