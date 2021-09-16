Не подхалимство, а юмор: в Черноморске объяснили балет на дне рождения мэра

В Черноморске, что в Одесской области, мэра поздравили балетом "Лебединое озеро", который выполнила чиновница. В горсовете объяснили, что так называемое выступление – это не подхалимаж, а юмор.

В то же время исполнительница заявила, что танец должен сломать советскую традицию, когда в кабинеты чиновников строится очередь с цветами и подарками.

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Мы решили коллективом после рабочего совещания на три минуты задержаться и от отдела культуры и всех коллег поздравить творчески нашего голову,

– сказала Юлия Кристанова.

Не подхалимство, а юмор

В свою очередь именинник – мэр Черноморска – отметил, что выступление чиновницы стало для него неожиданностью. Однако заметил, что подхалимства в поздравлении не увидел.

Я не вижу в этом ничего плохого. Я вижу наоборот нормальное настроение, все хорошо. Мы хоть и не говорим, что мы одесситы, но мы из Одесской области, мы – с юмором,

– добавил Василий Гуляев.

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