Отец парня, который оказался под колесами элитного авто, Дмитрий Михайлюта, рассказал, что дети как раз возвращались из школы. В каком они состоянии и что помнят об аварии – читайте дальше.

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Подростки учатся в параллельных классах и в тот день шли вместе, потому что живут в одном направлении. Как сказал парень отцу, все произошло внезапно.

Я иду через дорогу, чувствую удар, чувствую, что меня крутит. Потом отключился, а когда пришел в себя, уже люди его обступили,

– пересказывает слова сына Дмитрий Михайлюта.

Он добавил водитель внедорожника с семьей не связывался. Но, по его словам, семьям пострадавших детей это и не нужно.

"Мы сами своих детей вылечим. Деньги – это неважно, главное, чтобы без последствий все было. Мы как родители настолько рады, что дети выжили после такого. Я вообще не понимаю, как моего малого колесо не переехало", – подчеркнул отец.

Дмитрий Михайлюта отметил, что его сын сейчас в сознании, спокоен и шутит.

Что известно о состоянии детей

Врачи подтвердили у парня черепно-мозговую травму, но он еще проходит дообследование.

Кости целы, голова цела. На руку наложили повязку. И ночью была рвота с кровью. Поэтому сейчас его снова повезли на обследование, что это могло быть. Вчера УЗИ ничего не показало. Он в сознании. Кости целы, позвоночник цел, все цело. Единственное что, спина болела, сотрясение мозга и рука,

– объяснил Михайлюта.

Черепно-мозговую травму подтвердили и у девочки. Ей пришлось зашивать голову. В Харьковском горсовете со ссылкой на заместителя главврача больницы Андрея Соцкого сообщили, что состояние детей стабильное, средней тяжести.

ДТП с Toyota Land Cruiser в Харькове: главное

В Харькове ориентировочно в 15 часов элитный внедорожник прямо на пешеходном переходе сбил двоих детей, которые среди толпы переходили через дорогу.

13-летний мальчик и девочка шли на зеленый свет. Несмотря на это водитель просто снес детей. Владелец Toyota протянул потерпевшего ориентировочно 10 метров, после чего остановился.

По предварительным данным, водитель Toyota Land Cruiser не был в алкогольном опьянении. Был ли он в состоянии наркотического опьянения – сейчас ожидают результат тестирования.