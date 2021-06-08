Відсоток цих людей не зростає. Таку думку висловив експерт з політики Олександр Солонтай.

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"Ми уважно спостерігаємо за рейтингами, але я закликаю не робити висновки", – заявив він.

Солонтай пояснив, що насправді результат не зовсім правдивий, адже в Україні не оголосили про вибори.

Це означає, що на базарі політичних гравців ми обираємо лише старих, немає нових, тому й цифри дивні,

– пояснив Солонтай.

"Партія Ляшка, Гройсмана, Смешка (є в рейтингу – 24 канал), але в реальності так не буде. Коли дійде до виборів – з'являться додаткові проєкти, нові політсили, об'єднання, проведуть роботу над помилками ті, хто на поганих позиціях – все зміниться", – підсумував він.

Солонтай про свіжий рейтинг політсил: дивіться відео

Новий рейтинг: коротко

Нове опитування КМІС показало, що українці найбільше підтримують "Слугу народу", "Європейську солідарність" та "Опозиційну платформу – За життя".

Водночас рейтинг Президента України Володимира Зеленського надалі зростає.

Попри позитивну динаміку, більшість українців не хочуть, аби він балотувався на 2 термін.



Які партії українці хочуть бачити у парламенті / Джерело: КМІС / Інфографіка 24 каналу