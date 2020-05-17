Не ранее 2023 года: в МВФ дали прогноз, когда восстановится мировая экономика
В марте 2020 года 170 стран мира показали экономическое падение. Изрядно пострадали даже самые мощные экономики мира. Все из-за пандемии коронавируса и вызванных ею ограничений.
Мировой кризис из-за коронавируса
По прогнозам Международного валютного фонда, полного восстановления экономики не стоит ожидать ранее 2023 года. Об этом заявила распорядительница МВФ Кристалина Георгиева, сообщает "Голос Америки".
Важно Насколько упала экономика Украины: первая оценка от Госстата
Без медицинского решения, к сожалению, для некоторых экономик могут исполниться более негативные сценарии. Неизвестность относительно поведения вируса омрачает горизонт прогнозов,
– отметила Георгиева.
МВФ прогнозирует падение мировой экономики на 3,0% в 2020 году. Это гораздо хуже, чем во время финансового кризиса 2008 – 2009 годов.
Прогноз падения экономики в разных странах мира
- экономика США упадет на 5,9%;
- в Германии – на 7,0%;
- во Франции – на 7,2%;
- в Италии – на 9,1%;
- в Испании – на 8,0%;
- в Японии – на 5,2%;
- в Великобритании – на 6,5%;
- в Канаде – на 6,2%.
Впечатляет ЕС беднеет быстрее, чем остальной мир: сколько потеряла экономика из-за COVID-19
Как коронавирус повлиял на мировую экономику
- Пандемия коронавирус повлияла на всех, начиная от промышленных гигантов и заканчивая мелкими предприятиями.
- По предварительным прогнозам, прибыль авиакомпаний из-за связанным с коронавирусом кризисом в 2020 году снизится на 55% или на 314 миллиардов долларов в сравнении с показателем 2019 года. Чтобы смягчить финансовое влияние пандемии COVID-19 авиакомпании увольняют своих сотрудников и уменьшают зарплаты.
- Объемы финансовой помощи центральных банков для борьбы с пандемией коронавируса могут повлиять на цену золота. Стоимость драгоценного металла может вырасти до рекордного уровня до октября 2021 года.
- Фондовые рынки мира продолжает "лихорадить". Основные биржевые показатели то резко опускаются на фоне экономического спада из-за коронавируса и обвала цен на нефть, то, наоборот, – поднимаются после введения государствами антикризисных мер для борьбы с последствиями COVID-19.