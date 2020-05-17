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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Не ранее 2023 года: в МВФ дали прогноз, когда восстановится мировая экономика

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Когда восстановится мировая экономика
Когда восстановится мировая экономика / Getty Images

В марте 2020 года 170 стран мира показали экономическое падение. Изрядно пострадали даже самые мощные экономики мира. Все из-за пандемии коронавируса и вызванных ею ограничений.

Мировой кризис из-за коронавируса

По прогнозам Международного валютного фонда, полного восстановления экономики не стоит ожидать ранее 2023 года. Об этом заявила распорядительница МВФ Кристалина Георгиева, сообщает "Голос Америки".

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Без медицинского решения, к сожалению, для некоторых экономик могут исполниться более негативные сценарии. Неизвестность относительно поведения вируса омрачает горизонт прогнозов,
– отметила Георгиева.

МВФ прогнозирует падение мировой экономики на 3,0% в 2020 году. Это гораздо хуже, чем во время финансового кризиса 2008 – 2009 годов.

Прогноз падения экономики в разных странах мира

  • экономика США упадет на 5,9%;
  • в Германии – на 7,0%;
  • во Франции – на 7,2%;
  • в Италии – на 9,1%;
  • в Испании – на 8,0%;
  • в Японии – на 5,2%;
  • в Великобритании – на 6,5%;
  • в Канаде – на 6,2%.

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Как коронавирус повлиял на мировую экономику

  • Пандемия коронавирус повлияла на всех, начиная от промышленных гигантов и заканчивая мелкими предприятиями.
  • По предварительным прогнозам, прибыль авиакомпаний из-за связанным с коронавирусом кризисом в 2020 году снизится на 55% или на 314 миллиардов долларов в сравнении с показателем 2019 года. Чтобы смягчить финансовое влияние пандемии COVID-19 авиакомпании увольняют своих сотрудников и уменьшают зарплаты.
  • Объемы финансовой помощи центральных банков для борьбы с пандемией коронавируса могут повлиять на цену золота. Стоимость драгоценного металла может вырасти до рекордного уровня до октября 2021 года.
  • Фондовые рынки мира продолжает "лихорадить". Основные биржевые показатели то резко опускаются на фоне экономического спада из-за коронавируса и обвала цен на нефть, то, наоборот, – поднимаются после введения государствами антикризисных мер для борьбы с последствиями COVID-19.
Автор: Алена Захарова
Теги: Деньги Обвал цен на нефть Доллар МВФ Мировой кризис 2020
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