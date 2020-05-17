Не ранее 2023 года: в МВФ дали прогноз, когда восстановится мировая экономика

В марте 2020 года 170 стран мира показали экономическое падение. Изрядно пострадали даже самые мощные экономики мира. Все из-за пандемии коронавируса и вызванных ею ограничений.

Мировой кризис из-за коронавируса

По прогнозам Международного валютного фонда, полного восстановления экономики не стоит ожидать ранее 2023 года. Об этом заявила распорядительница МВФ Кристалина Георгиева, сообщает "Голос Америки".

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Без медицинского решения, к сожалению, для некоторых экономик могут исполниться более негативные сценарии. Неизвестность относительно поведения вируса омрачает горизонт прогнозов,

– отметила Георгиева.

МВФ прогнозирует падение мировой экономики на 3,0% в 2020 году. Это гораздо хуже, чем во время финансового кризиса 2008 – 2009 годов.

Прогноз падения экономики в разных странах мира

экономика США упадет на 5,9%;

в Германии – на 7,0%;

во Франции – на 7,2%;

в Италии – на 9,1%;

в Испании – на 8,0%;

в Японии – на 5,2%;

в Великобритании – на 6,5%;

в Канаде – на 6,2%.

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