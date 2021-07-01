Свое сообщение с так называемыми извинениями блогер назвала "Украина, или почему меня хотят убить в родной стране". Она начала с того, что пожаловалась на подписчиков.

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Блогер попыталась извиниться

Девушка пожаловалась, что люди, которые живут с ней на одной земле, угрожают ей и собираются группами.

Далее она отметила, что в аэропорту "Борисполь" ей нужна была помощь. Девушка пришла к представительницам украинской авиакомпании, а они якобы просто ушли, проигнорировав ее.

На своей странице я выложила историю, где сказала "ненавижу страну и людей в ней", но хочу сказать, что, как бы глупо сейчас не звучало, я сделала ошибку, потому что была напугана и расстроена,

– заявила блогер.

Любовь к Украине, да не к власти

Она добавила, что на самом деле любит Украину. По этой причине и проживает в Одессе, хотя есть "деньги, чтобы жить в любой стране мира". Однако ей не угодил национализм, который становится все популярнее.

Я не люблю власть, которая сталкивает нас лбами, не люблю менталитет и процветающий национализм. За мою ошибку меня хочет уничтожить мой народ, который кричит, что хочет в Евросоюз,

– добавила блогер.

После этого она начала упрекать украинцев за разобщенность и атаки друг на друга. И еще почему-то вспомнила нацизм. "Я против украинской власти и против нацизма, у нас свобода слова и выбора, мы сильная и независимая страна", – добавила блогер.

Еще она удивилась, почему люди пишут ей про эскорт, внешность, губы. Ведь она "неоднократно перечисляла деньги на лечение украинских детей, на детские дома и животных".

В завершение блогер сказала, что является патриоткой Одессы, которую обожает. А также попросила не унижать ее из-за "совершенной в агрессии ошибки".

Девушка оскорбила Украину: что известно

Из-за задержанного рейса блогер записала сразу несколько гневных видео.

Она заявляла, что находится в "самом конченном аэропорту самой конченной страны".

Оскорбительные слова звучали и в отношении авиакомпаний. Досталось и подписчикам девушки.

Важно! Украинцы 1 июля не смогли вовремя вылететь в Турцию из ряда аэропортов, в том числе и "Борисполя". В МАУ объяснили сезонным увеличением рейсов и возобновлением авиасообщения Турции и России.

Оскорбительные заявления блогера: смотрите видео (18+)