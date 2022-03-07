Не сидеть в тишине: психотерапевт посоветовал, как бороться с тревожностью во время войны

Во время войны трудно не быть тревожным и испуганным. С этими ощущениями нелегко сражаться, ведь они являются защитными функциями организма.

Провоцируют тревожность множество информации и яркие картинки. Об этом в эфире 24 канала рассказал психотерапевт Олег Чабан.

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Часы без новостей, но не в тишине

По его словам, тревожность присуща каждому ребенку или взрослому. Нужно, прежде всего, избирательно потреблять информацию – делать себе часы без новостей.

Однако человек не должен сидеть в тишине, а наоборот должен чем-то заниматься. Например, звонить по телефону тем, кто находится далеко.

Люди – очень социальные. Поэтому тревожность уменьшается, когда слышим голоса родных и знакомых,

– объяснил психотерапевт.

Он отметил, что количество тревожных пациентов выросло, но это закономерно. Психотерапевт призвал украинцев двигаться и помогать другим.

"Начинай день с того, что объединяйся с другими. Позвони своим родным и обязательно устраивай себе паузу без новостей", – добавил Чабан.

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