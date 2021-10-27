"Не скроешься": неизвестные оставили послание мажору, устроившему смертельную аварию в Харькове

Неизвестные наведались в подъезд, где, по их мнению, живет 16-летний подросток, который якобы 26 октября устроил смертельную аварию в Харькове. На дверях дома и асфальте рядом оставили надписи с угрозами и проклятиями. Кроме того, любителю похвастаться роскошной жизнью напомнили, что он не сможет укрыться от правосудия.

В сети обнародовали видео и много фото с этого места. Однако впоследствии выяснилось, что неизвестные совершили не слишком хороший поступок, поскольку вероятный виновник аварии там не живет.

К теме В Харькове 16-летний мажор спровоцировал масштабное ДТП с погибшими: все что известно

Расписали даже асфальт

Надписи на стенах сделали краской из баллончика. Преимущественно там было немало оскорблений, типа "пи**р мелкий". Там же написали несколько пожеланий смерти.

Надписи с проклятиями на подъезде: смотрите видео

Оставили послание и на асфальте. Там нарисовали свастику, а также написали "Тебе 3.14зда". Кроме этого, можно заметить и число – тюремный код, означающий пренебрежение к полиции.

Однако телеграм ХС написал, что неизвестные оставили надписи там, где парень не живет. Поэтому, вероятно, это было бессмысленной порчей имущества.

Разрисованный подъезд в Харькове / Фото телеграмма "Сегодня"

Основное о смертельном ДТП в Харькове