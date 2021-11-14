Не собираемся накладывать на себя руки, – вдова погибшего мэра Кривого Рога Павлова

Вдова погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова Елена сделала публичное заявление. В нем женщина подчеркнула, что не собирается накладывать на себя руки.

По словам женщины, и она, и ее сын не имеют жалоб на здоровье и чувствуют себя хорошо.

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В своем видеообращении Елена Павлова подчеркнула, что она с сыном не употребляют ни алкоголь, ни наркотики.

Мы не собираемся накладывать на себя руки,

– подчеркнула вдова.

Также она утверждает, что техника вокруг них в хорошем техническом состоянии.

Елена Павлова рассказала о своем состоянии: смотрите видео

Очевидно, Елена Павлова боится за жизнь своих родных и свою. Это и не удивительно, ведь в семье Павловых за последние 3 месяца погибли трое членов семьи:

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