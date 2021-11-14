Не собираемся накладывать на себя руки, – вдова погибшего мэра Кривого Рога Павлова
Источник:телеграм-канал "Днепр Областной"
Вдова погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова Елена сделала публичное заявление. В нем женщина подчеркнула, что не собирается накладывать на себя руки.
По словам женщины, и она, и ее сын не имеют жалоб на здоровье и чувствуют себя хорошо.
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В своем видеообращении Елена Павлова подчеркнула, что она с сыном не употребляют ни алкоголь, ни наркотики.
Мы не собираемся накладывать на себя руки,
– подчеркнула вдова.
Также она утверждает, что техника вокруг них в хорошем техническом состоянии.
Елена Павлова рассказала о своем состоянии: смотрите видео
Очевидно, Елена Павлова боится за жизнь своих родных и свою. Это и не удивительно, ведь в семье Павловых за последние 3 месяца погибли трое членов семьи:
- сначала застреленным нашли городского голову Константина Павлова в собственном доме,
- вскоре при загадочных обстоятельствах умер его родной брат Андрей,
- недавно двоюродного брата мэра обнаружили в петле.
Основное о смерти братьев Павловых
- 15 августа погиб мэр Кривого Рога Константин Павлов. Его обнаружили застреленным из ружья возле дома в селе Вильне на Днепропетровщине. Правоохранители открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве, однако впоследствии установили, что это было самоубийство.
- А уже 18 октября сообщили, что нашли мертвым его родного брата – Андрея Павлова. Сперва он говорил товарищу, что плохо себя чувствует, а потом перестал отвечать на звонки. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти было сильное отравление алкоголем.
- Однако на этом смерти в семье Павловых не прекратились. 10 ноября нашли мертвым Бориса Павлова – двоюродного брата погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова. Его обнаружила повешенным бывшая жена Надежда Тесленко.