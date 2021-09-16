Не стоит делать преждевременные выводы, – Ступак о причастности России к взрыву в Днепре

Служба безопасности Украины расследует взрыв в Днепре. В то же время делать преждевременные выводы относительно инцидента и причастных к нему не стоит.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал эксперт Украинского института будущего и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. Он предположил, какова вероятность того, что Россия могла быть причастной к теракту в Днепре.

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"Я бы преждевременно не делал такие выводы, о российском следе. У нас есть компетентные органы, которые должны сделать расследование и вывод о том, что произошло: россияне или не россияне (были причастны – 24 канал)", – сказал эксперт Украинского института будущего.

Ступак: Для теракта должна быть политическая составляющая

Иван Ступак отметил, что сейчас необходимо выяснить и взвесить, какую роль погибшие лица играли в общественно-политической жизни – чтобы соответствующую гибель трактовать как теракт.

Для террористического акта должна быть политическая составляющая, обязательно. Для правовой квалификации,

– отметил бывший сотрудник СБУ.

В целом, подчеркнул эксперт, ни одна страна мира не может похвастаться тем, что может предсказать и предотвратить 100% угроз. Это невозможно. По его словам, предотвратить похожим трагедии могут, в частности, сообщения граждан о подозрительных находках или ситуации.

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