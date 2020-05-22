Не туалеты, а бомбоубежища: какова ситуация с общественными уборными в Украине – видео

Есть темы, о которых никто почему-то не говорит. Их часто обходят, умалчивают, хотя они очень важны для каждого человека. Речь идет об общественных туалетах. Например, сейчас, когда кофейни заработали, прогулки разрешили, а туалеты в основном стоят закрытые. Впрочем многие украинцы и сами не выбрали бы общественные уборные из-за санитарных условий.

Журналісти 24 каналу вирішили дослідити, чи працюють громадські туалети після послаблення карантину, а також у якому стані вбиральні не тільки в Києві, а й в різних регіонах України.

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Львів

Громадські туалети в парках Львова знайти дуже складно. Навіть жителі міста не знають, де вони розташовані, тому називають лише місця в різних закладах.

Згідно з ухвалою міської ради, якщо вам закортіло в туалет, заклади громадського харчування не можуть відмовити. Але чи брати за це платню – вирішувати тільки їм.

Щодо громадських туалетів, то ситуація зовсім інша. У місті офіційно зареєстровано 20 вбиралень, з яких реально працюють тільки 7. Щоправда, й ті зачинені на час карантину.



Вхід до громадського туалету у Львові / Скриншт з відео

Туалети на ринках

Уряд поступово послаблює карантин. Чи не першими скасування певних обмежень відчули ринки. Зокрема, там відкрилися також публічні туалети, щоправда, платні. У вбиральнях при вході є антисептики, працівники проводять дезінфекцію приміщення.

Одна зі співробітниць розповіла, що персонал постійно перевіряють. Зокрема, вони мають бути в масках, рукавицях.

Чернівці

У центрі Чернівців, на Соборній площі, громадська вбиральня наразі зачинена на замок. Більше туалетів чернівчан немає ніде, крім центрального парку.

Там відвідини вбиральні коштують 4 гривні. Туалет працює з моменту послаблення карантину, 12 травня. Всі працівники одягнені в маски, до приміщення людей також без них не пускають. Щоправда, антисептиків в туалеті немає.



Громадський туалет в парку Чернівців / Скриншот з відео

Мешканка Чернівців обурюється, що у місті немає достатньої кількості громадських туалетів.

"Це велика проблема, тому що в нас буває така ситуація, коли дитина захоче. І він має терпіти, коли прийдемо додому", – розповіла вона.

Харків

У саду імені Тараса Шевченка працюють 3 громадські туалети. Працівники на зміні перебувають цілодобово. Говорять, що карантин не вніс суттєвих змін, там щогодини, як і раніше, проводять прибирання.

Однак вони скаржаться, що відвідувачі не дотримуються загальних правил, зокрема, заходять без масок.

У туалети пускають не більше, ніж 10 людей. Там є гаряча вода і безконтактні крани, однак немає антисептиків.

Дивіться відео 24 каналу про стан туалетів у різних містах України: