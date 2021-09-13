"Не украинский город": россиянин, переехавший в Одессу, влип в скандал – видео

Российский геймер Дмитрий Староверов, который сейчас живет в Украине, попал в скандал. Во время одной из трансляций он отметился возмутительными высказываниями об Одессе.

Произошло все это в ходе одной из трансляций со Староверовым на сервисе Twitch. Россиянин под ником Dragneel_FH играл в Dota 2.

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На видео слышен разговор Староверова и еще одного парня. Россиянина спросили, как у него дела, и переехал ли он уже в Киев. В ответ тот пояснил, что уже давно живет в Одессе.

"Так это не Украина, если что", – заявил его собеседник. "Вообще-то, да. Здесь на украинском вообще никто не общается. Тупо кайф", – согласился геймер.

В ответ собеседник Староверова (кто он – неизвестно) заявил, что якобы "Одесса – это вообще отдельная страна". При этом, оба игрока соглашаются, что город прекрасен.

Староверов живет в Украине уже 6 месяцев

На этот инцидент обратил внимание Сергей Стерненко. Он назвал россиянина "наглецом" и отметил, что тот получил вид на жительство в нашей стране совсем недавно, в начале 2021 года. "Теперь он публично выступает против территориальной целостности Украины", – отметил активист.

Скандальный разговор геймеров об Одессе: смотрите видео

Скандал с таксистом в Харькове

В июле похожий скандал разгорелся в Харькове. Там таксист подвозил девушку, которая разговаривала на украинском языке. Из-за того, что она плохо знает русский, водитель обзывал ее "бандеровкой". Более того, мужчина цинично заявил, что Харьков – это "исконно русский город", а украинский местным жителям навязывают.