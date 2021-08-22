Не упадет: в Харьковской ОГА назвали новый флагшток самым безопасным в Украине
Источник:24 канал
После того как в пятницу в Херсоне новый флагшток рухнул и раздавил машину, внимание к устойчивости всех стел усилилось. В Харькове заверили, что самый высокий флагшток точно не упадет.
Инженеры убеждали, что харьковский великан выстоит и в шторм. В облгосадминистрации добавили, что флагшток самый безопасный в Украине.
К теме В Харькове подняли флаг Украины на самом высоком флагштоке в Европе: видео с места
"Я считаю, что он самый безопасный и самый высокий в Украине", – отметил директор департамента Харьковской ОГА Сергей Магдисюк.
Самый большой в Европе
Новый Харьковский флагшток претендует на рекорд. Сейчас продолжаются последние измерения и сравнения. Флагшток может попасть в Книгу рекордов не только как самый высокий в Украине, но и в Европе.
Мирового рекорда не достигли.Справка. Самый высокий флагшток расположен в Саудовской Аравии. Тамошняя стела высотой 170 метров.
"Самый большой в Европе флагшток расположен в столице Финляндии Хельсинки. Его высота – 100 метров. Наш - 102 метра. Мы можем замахнуться на рекорд крупнейшего символа государственности в Европе", – сказал Магдисюк.
Главное о флагштоке в Харькове
- Государственному и местным бюджетам флагшток обошелся совместно в 24 миллиона гривен.
- Его возвели через полтора дня. В то же время проектировали и изготавливали несколько месяцев.
- Флагшток стал не только самым высоким, но и самым дорогим из всех установленных к 30-летию независимости.
- Официально стелу откроют утром 23 августа – в День Государственного Флага Украины.