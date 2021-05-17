Не варто чекати прогресу щодо Донбасу, поки з Росією не справляється Захід, – Арестович
Переговори з Росією наразі перебувають у стані стагнації. Сподіватися на покращення не варто, адже Росія гне свою лінію, наполягаючи на "внутрішньо українському конфлікті".
Источник:Фейсбук Олексія Арестовича
Змінити таку позицію Росії не вдається навіть світовим лідерам із ЄС і США. Таку думку висловив спікер української делегації ТКГ Олексій Арестович.
До речі Режим припинення вогню й обмін полоненими: які теми розглянуть на засіданнях ТКГ
Не варто чекати проривів у питаннях Донбасу
Проривів у переговорах поки чекати не доводиться, розповів Арестович. Через позицію Росії, яка не визнає себе учасницею конфлікту, а перекидає відповідальність на "молоді республіки", процес перебуває в стагнації. Втім, тут із Росією не справляється не лише Україна.
Наївно чекати від української делегації для участі у ТКГ проривів там, де поки не справляється колективний Захід,
– написав Арестович.
Не вирішуються не тільки стратегічні питання мирного врегулювання, а й тактичні, підкреслює Арестович:
- відкриття КПВВ;
- відновлення соціально-економічних зв'язків з нашими громадянами на окупованих територіях, виплати пенсій;
- обміну полоненими;
- припинення вогню;
- відведення важких озброєнь;
- виведення російських військ;
Змусити кремлівське керівництво на цьому етапі змінити свою позицію не вдається поки навіть з колективним тиском Заходу.
Зустріч Байдена і Путіна: буде мова і про Донбас
Виведення переговорів із глухого кута та багато іншого залежатиме від зустрічі Джозефа Байдена і Володимира Путіна. "Українську частину" порядку розмови узгоджують між адміністрацією президента США і Офісом Президента України, зазначив Арестович.
Останні новини щодо ТКГ
- Попереднє засідання ТКГ відбулось 28 квітня 2021 року. Тоді сторони не домовились про тишу на Донбасі. Це завадили зробити російські маріонетки.
- Окупанти передали українській делегації в гуманітарній підгрупі ТКГ свої списки на обмін полоненими. Українська сторона опрацьовує списки. Важливо те, що Україна свої списки на обмін полоненими передала ще взимку.
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