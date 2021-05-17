Переговори з Росією наразі перебувають у стані стагнації. Сподіватися на покращення не варто, адже Росія гне свою лінію, наполягаючи на "внутрішньо українському конфлікті".

Змінити таку позицію Росії не вдається навіть світовим лідерам із ЄС і США. Таку думку висловив спікер української делегації ТКГ Олексій Арестович.

До речі Режим припинення вогню й обмін полоненими: які теми розглянуть на засіданнях ТКГ

Не варто чекати проривів у питаннях Донбасу

Проривів у переговорах поки чекати не доводиться, розповів Арестович. Через позицію Росії, яка не визнає себе учасницею конфлікту, а перекидає відповідальність на "молоді республіки", процес перебуває в стагнації. Втім, тут із Росією не справляється не лише Україна.

Наївно чекати від української делегації для участі у ТКГ проривів там, де поки не справляється колективний Захід,

– написав Арестович.

Не вирішуються не тільки стратегічні питання мирного врегулювання, а й тактичні, підкреслює Арестович:

відкриття КПВВ;

відновлення соціально-економічних зв'язків з нашими громадянами на окупованих територіях, виплати пенсій;

обміну полоненими;

припинення вогню;

відведення важких озброєнь;

виведення російських військ;

Змусити кремлівське керівництво на цьому етапі змінити свою позицію не вдається поки навіть з колективним тиском Заходу.

Важливо! Через глухий кут в переговорах у форматі ТКГ Андрій Єрмак хоче ініціювати термінову зустріч радників лідерів " нормандської четвірки". Він зазначив, що особливий акцент варто зробити на тому, що Росія заблокувала виконання рішень саміту "нормандської четвірки", які ухвалили у Парижі в 2019 році.

Зустріч Байдена і Путіна: буде мова і про Донбас

Виведення переговорів із глухого кута та багато іншого залежатиме від зустрічі Джозефа Байдена і Володимира Путіна. "Українську частину" порядку розмови узгоджують між адміністрацією президента США і Офісом Президента України, зазначив Арестович.

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