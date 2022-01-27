"Не все скажут, тем более генералам": Нацгвардия о слухах о буллинге и "дедовщине"
Источник:24 канал
Командующий Нацгвардии Николай Балан, подавший в отставку, прокомментировал слухи о предполагаемом буллинге и "дедовщине" в подразделении. Военный заявил, что, мол, солдаты "не все скажут, тем более генералам, заместителю министра".
Соответствующее заявление он сделал на брифинге в Днепре. В частности, пояснил, что располагал информацией о психологическом давлении или срыве нацгвардейца.
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Солдаты не все расскажут генералам или заместителю министра
Николай Балан объяснил, что информация о том, что трагедия "могла стать следствием неуставных взаимоотношений, психологического давления или срыва", у них была еще до приезда в Днепр. В частности, уже на месте выяснили, что:
- "Общаясь с личным составом охраны, военнослужащими, которые несли службу в одном подразделении, изучая характеристики данного военнослужащего, мы обнаружили, что примерно три недели назад был конфликт между двумя военнослужащими;
- в него ныне задержанный вмешался, чтобы разнять;
- об этом он докладывал командиру своего взвода. Других случаев обнаружить не удалось.
Я понимаю, что сейчас они в шоке и, возможно, не все скажут, тем более генералам, заместителю министра... Но, думаю, благодаря следователям, офицерам-психологам, полиграфологу мы установим причину,
– сообщил Балан.
Генерал рассказал, что командир роты от Артема Рябчука заявлений о буллинге не получал. Однако комиссия также общается с военнослужащими.
"До сих пор никаких свидетельств о неуставных взаимоотношениях ("дедовщину") не появилось. Глаз на глаз разговаривали с солдатами, которые, в частности, только прибыли и сложили присягу, но и они никаких заявлений о ненадлежащих отношениях не делали, – добавил Балан.
Также он объяснил, что:
- психическое состояние срочников оценивает медицинская комиссия во время призыва;
- затем они проходят соответствующий осмотр перед заступлением на боевую службу – с ними общается психолог, который может порекомендовать командиру солдата на службу не допускать;
- местный психолог полка, которая общалась с нацгвардейцем и изучала его документы из военно-врачебной комиссии, предостережений не давала.
В ходе брифинга в ГБР заявили, что проверят Аретема Рябчука на наличие алкогольного или наркотического опьянения. Также назначили экспертизу относительно психического состояния мужчины.
Кратко о трагедии в Днепре
- Ночью 27 января 20-летний нацгвардеец Артем Рябчук открыл стрельбу по людям. В результате трагедии погибли 5 человек, из них 4 военнослужащих и 1 гражданская женщина. Еще 5 – с травмами в больнице.
- В ГБР заявили, что Рябчуку сообщили о подозрении по 3 статьям.
- Ему будут просить меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы возможного залога.
- Заместитель главы МВД Сергей Енин заявил, что сейчас пока еще рано называть мотивы. Чиновник заявил, что их назовут, как только разрешит следствие.
- После трагедии командующий Нацгвардией Николай Балан решил уйти в отставку. Генерал считает такое решение морально верным. Также Балан заявил, что ответственность с себя не снимает.
- Впоследствии Николай Балан объяснил, что семьям погибших выплатят денежную помощь – 1,8 миллиона гривен. Также помогут и раненым.
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