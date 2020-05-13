Не все так плохо: ЕБРР ожидает роста украинской экономики в 2021 году
Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует так называемый V-образный сценарий для украинской экономики. Речь идет о ее быстром восстановлении в 2021 на 5% после спада в этом году на 4,5%.
Відповідний прогноз ЄБРР оприлюднив у своєму звіті. Цю інформацію агентству Інтерфакс-Україна підтвердив регіональний економіст ЄБРР і екскерівник Центробанку Македонії Дімітар Богов.
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Які прогнози ЄБРР щодо України
- Економіст передбачає повернення до нормального життя в Україні в другій половині року. Водночас негативного впливу на сферу туризму та готельного бізнесу, за його словами, не уникнути.
- Українська економіка може почати зростання вже наприкінці третього кварталу 2020 року. Однак прогнозувати точні дані поки складно через невизначену ситуацію з пандемією коронавірусу.
Якщо соціальне дистанціювання буде довше, ніж передбачалося, рецесія може бути набагато глибшою. Знадобляться роки, щоб знову вийти на минулорічні показники ВВП,
– мовиться в звіті.
- Карантин негативно вплинув на внутрішній попит і пропозицію. Для України особливо болісним стало падіння цін на метали та зниження обсягу грошових переказів.
- При цьому, криза зачепила сферу послуг та експортних галузей, окрім сільського господарства. Транспортні підприємства, готелі та ресторани, роздрібна торгівля і нерухомість, а також багато малих і середніх підприємств з різних секторів можуть опинитися на межі виживання.
- ЄБРР очікує, що ці фактори ще більше зашкодять промисловості, яка вже перебувала в стані занепаду до кризив. В банку наголосили, що першочерговим завданням українського уряду повинна стати підтримка тих підприємств, які є життєздатними і добре керованими, але виживанню яких загрожує криза.
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Зверніть увагу! НБУ опублікував щоквартальний інфляційний звіт із прогнозом розвитку економіки. Серед невтішних прогнозів – скорочення ВВП на 11% у другому кварталі. Для порівняння, у I кварталі 2020 року падіння реального ВВП становило 0.5%.
Які прогнози НБУ щодо інфляції та безробіття в Україні?Згідно з прогнозом НБУ, у квітні – червні рівень безробіття зросте до 12%, а зростання зарплат призупиниться. Водночас інфляція в річному вимірі у квітні залишалась низькою – менше 3%.
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