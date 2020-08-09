В Харькове 9 августа в Шевченковский отдел полиции поступило сообщение о конфликте в такси. Водитель сообщил, что подвозил клиента до проспекта Науки, однако неизвестный отказался платить за услугу и сделал в сторону водителя несколько выстрелов.

Экипаж патрульных полицейских, который прибыл по адресу, обнаружил на месте происшествия 31-летнего гражданина, на которого указал заявитель. Об этом сообщили на официальном сайте национальной полиции.

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При осмотре прилегающей территории полицейские обнаружили пистолет для отстрела резиновых пуль и несколько гильз.



Найдена пуля / Фото Национальная полиция

По данному факту следственным открыто уголовное производство из-за хулиганства. Согласно закону, наказание предусматривает до 7 лет лишения свободы. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.



Найден пистолет / Фото Национальная полиция