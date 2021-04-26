Президент України Володимир Зеленський відкинув пропозицію очільника Кремля Володимира Путіна провести переговори за участю ватажків "ЛНР" та "ДНР". Український лідер підкреслив, що не буде спілкуватися з терористами.

Натомість Зеленський заявив, що хоче провести двосторонню зустріч з Володимиром Путіним.

Важливо До нормандського формату повинні приєднатися США, Британія і Канада, – Зеленський

За словами, українського лідера, його "хвилює не місце проведення, а зміст" переговорів.

Я не збираюся розмовляти з терористами, в моєму становищі це просто неможливо,

– сказав Зеленський.

Що цьому передувало

На тлі ескалації на сході України та нарощування російських військ біля українських кордонів Зеленський запропонував Путіну провести зустріч на Донбасі.

Реагуючи на запрошення, Путін заявив, що керівництво України перед "обговоренням проблем Донбасу" має провести переговори з "ДНР" і "ЛНР".

Після цього заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак заявив, що Москва запропонувала Німеччині таі Франції провести зустріч на Донбасі за участю України й терористичних організацій "Л/ДНР".

Зауважимо, що у такий спосіб Росія цинічно намагається зняти із себе відповідальність за дії на Донбасі. Кремль вчергове заявляє, що Росія нібито є не стороною конфлікту, а лише посередником. Насправді ж, саме російські військові воюють проти України на Донбасі, і саме Кремль підсилює своїх терористів зброєю.