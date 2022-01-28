Черник был уроженцем Каховки. Сначала учился в местной школе, впоследствии – в Новокаховском высшем профессиональном училище на электросварщика.

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Дослужить Чернику оставалось 3 месяца. Он собирался выходить на работу.

Юркевич рассказала, что ее сын был "просто хорошим".

Ну, что я могу сказать. Я не переживу этого, я не знаю, как я буду жить дальше. Он для меня старший сынок,

– делится мама погибшего.

Она заметила, что ей звонила по телефону учительница, просила сообщить дату прощания. Тогда все одноклассники Черника смогут прийти и провести его в последний путь.

Воспоминания классной руководительницы

Маргарита Малиновская – классная руководительница Черника – рассказала, что это был ее первый выпуск. За время учебы Черник запомнился как очень веселый ребенок.

После выпуска Малиновская несколько раз видела бывшего ученика. Он общался очень приветливо и охотно.

В МВД создали спецкомиссию

Министерство внутренних дел создало специальную комиссию для расследования трагедии на "Южмаше". Нацгвардиец Артем Рябчук открыл огонь на территории предприятия.

Жертвами стали 5 человек: 4 военных и один гражданский.

Кроме того, известно о пяти пострадавших. Среди них – 22-летняя военная Жанна Шарова. В нее Рябчук выстрелил трижды. Девушка потеряла более 3 литров крови.

Брифинг ГБР касательно трагедии на "Южмаше": смотрите видео