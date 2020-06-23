Столичная власть пообещала финансовую поддержку семьям, пострадавшим от взрыва на Позняках. Как жители разрушенного дома реагируют на эту помощь – читайте дальше.

Суммы, которые выплатят потерпевшим, назвал Ярослав Лагута – глава Дарницкой РГА. Об этом в прямом эфире сообщил корреспондент 24 канала.

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По словам чиновника, за каждую разрушенную квартиру жильцы получат 50 тысяч гривен компенсации. По 70 тысяч гривен выплатят людям, которые получили травмы в результате инцидента и имеют клиническое подтверждение этому. Семьи погибших получат чуть больше – по 100 тысяч гривен.

Однако такой финансовой поддержкой довольны не все. "50 тысяч – это как? Как нам сейчас прожить на эти деньги?", – прокомментировала жительница разрушенного дома Наталья.

В ГСЧС сообщили, что забрать ценные вещи и документы жители дома, скорее всего, смогут вечером 23 июня. Их будут впускать только по одному и в сопровождении специалистов.

Однако стоит отметить, что речь идет только о квартирах с 1 по 5 этажи. Те, кто жили выше, вообще не смогут это сделать.

Взрыв на Позняках в Киеве: главное

Трагедия случилась около 10 утра в воскресенье, 21 июня. В результате взрыва с 5 по 8 этажи дома были повреждены.

Из-за взрыва погибли 5 человек. Из них трое – члены одной семьи Недашковских. Выжила только младшая дочь Анастасия.

Жители дома, где произошел взрыв, рассказали, что за несколько дней до взрыва к ним приходили коммунальщики и что-то "ремонтировали". После этого в доме пахло газом.

Полиция уже открыла уголовное дело из-за взрыва в доме. Тем временем жильцов дома обещают обеспечить жильем к зиме.

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