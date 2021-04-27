В Офісі Президента прокоментували переговори щодо Донбасу. Там переконані, що варто продовжувати їх у різних форматах, адже невідомо, який саме принесе мир.

Мовиться, зокрема, й про нормандський. Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив Андрій Єрмак, глава Офісу Президента.

Важливо Переговори з бойовиками – це червона лінія, яку Україна не перейде, – Кулеба

Він наголосив, що команда президента Зеленського продовжує працювати над тим, аби припинити російсько-українську війну.

Важливо, аби ми всі розуміли, що потрібно продовжувати працювати у всіх напрямках, у всіх форматах,

– підкреслив очільник Офісу Президента.

"Адже ми не знаємо, який формат принесе довгоочікуваний мир на нашу землю. Коли ми зможемо повернути всі наші території, людей", – додав він.

Зеленський про переговори щодо Донбасу

Напередодні Зеленський підкреслив, що важливо долучити до мирних переговорів щодо Донбасу інші країни. Про це глава держави заявив під час поїздки на Херсонщину.

Він наголосив, що мінські домовленості мають бути модернізовані. Президент розглядає можливість розширити нормандський формат або створити паралельний – "з потужними гравцями".

Зеленський і раніше звертав увагу на те, що формати переговорів з Росією потрібно змінювати. Водночас у Кремлі його пропозицій сприймати не хочуть.