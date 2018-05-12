"Не на "Мерсах", а ножками": в Феофании стартовал антиолигархический забег

В парке Феофании стартовал антиолигархический забег. Журналисты организовали акцию, чтобы привлечь внимание общественности к роскошной жизни богачей, которые пренебрегают элементарными человеческими нормами.

"Первый Феофанский курофон" организовали журналисты-расследователи из "Наших денег". Они решили привлечь людей для протеста против Игоря Косюка, который является владельцем "Наша ряба" и живет неподалеку парка.

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И чтобы попасть к месту работы, ездит по пешеходной зоне на дорогих автомобилях. Кроме забега организаторы планируют и другие мероприятия.

"Первый Феофанский курофон" кроме забега предусматривает конкурсы на знание правил дорожного движения и на знание бизнеса Косюка. Будет много веселья. Но наша цель – показать, что пешеходная зона – это для людей, а не дорогих автомобилей олигарха,

– сказала журналистка Анастасия Борема.